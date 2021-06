Minuto Invest: inflação preocupa o mercado e deixa a poupança no negativo

O episódio do Minuto Invest desta segunda-feira fala sobre o impacto da inflação sobre a . O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pela manhã, veio acima do esperado pelos analistas, o que aumentou as expectativas para os juros no curto prazo.

O , principal índice do mercado, ficou praticamente no zero a zero, com alta de apenas 0,09%. As de varejistas e administradoras de shoppings tiveram desempenho pior no dia -- as líderes de perdas foram o Iguatemi (IGTA3) e o Magazine Luiza (MGLU3).

Além da bolsa, que sofre os efeitos indiretos dos juros mais altos, a poupança é afetada diretamente pelo cenário inflacionário. Com o IPCA acumulando alta de 8% em 12 e com o rendimento de menos de 2% da caderneta no mesmo período, o rendimento real da aplicação ficou em -6%.

Na prática, quem deixa dinheiro na poupança está perdendo poder de compra. Ouça o episódio completo do Minuto Invest desta quarta-feira: