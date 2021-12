Modelo de ‘poupança’ com criptomoedas pode render até 150% ao ano; entenda

Escutar a frase “ganhos com renda passiva em ” pode gerar questionamentos entre os investidores, já que estamos diante de duas modalidades distintas de alocação de recursos. Entretanto, hoje, posso afirmar que isso já é uma realidade e já lhe explico como. Antes você precisa ter em mente que esse mecanismo já rendeu lucros entre os seus adeptos na casa dos milhares de reais em apenas um dia.

Para quem investe em cripto, o comum é comprar as moedas e buscar lucros com as suas valorizações depois de algum período de tempo: foi assim com o Bitcoin, com Ethereum e com a AXS, por exemplo. Mas você não precisa se limitar “apenas” à valorização ‒ que pode ser bem expressiva em alguns casos, é verdade.

Você pode buscar lucros de duas maneiras diferentes com os seus ativos digitais. E eu vou te explicar como.

Para te provar que a técnica sobre a qual estou falando é real e lucrativa, já te mostro aqui alguns resultados obtidos por um investidor de cripto que resolveu abrir o jogo comigo. Veja só o resultado que ele conseguiu em apenas um dia: R$ 569,50.

Pois bem. E isso pode ser só a “pontinha do iceberg”.

O que eu quero te apresentar nos próximos parágrafos vai te colocar em outro patamar enquanto investidor de cripto. Se você já tem o hábito de negociar ativos, essa técnica é o que pode te fazer subir de nível e potencializar os seus resultados financeiros. Não precisa ser nenhum “nerd das criptomoedas”; basta não ser iniciante.

Atenção: meu objetivo não é te enganar e te apresentar um novo recurso sem você ter os fundamentos básicos do mundo dos ativos digitais. Se você nunca investiu em cripto, essa técnica não vai te atender no momento. Dê um passo para trás, salve esse texto e depois que já tiver iniciado na criptoeconomia, pode vir conhecê-la.

Agora, se você já está familiarizado com cripto, pode continuar comigo. Quero que você conheça mais sobre o staking, a técnica que pode te entregar rendimentos de, em média, 150% ao ano com criptomoedas ‒ ou até mais, se você tiver estômago para riscos.

Como o staking adiciona novas transações em blockchain?

Se eu tivesse que definir staking em poucas frases para pessoas que não querem se alongar nas explicações técnicas, diria que: o staking é uma espécie de “poupança”, na qual os investidores deixam suas criptomoedas “paradas” e recebem a própria moeda como recompensa por isso.

Em analogia, é como se fosse um “ de cripto”: você faz o empréstimo e em troca, recebe juros em forma de tokens.

A diferença é que você não precisa esperar o prazo de vencimento do título. Você pode resgatar quando desejar, sem penalidades.

Entenda a questão técnica do staking

Se você já se aprofundou um pouco mais no estudo de cripto, deve saber que as negociações dos ativos só é possível graças à tecnologia Blockchain, que é basicamente uma base de dados de transações não centralizada. Ou seja, não tem ninguém “cuidando” da Blockchain, como nos bancos, que são instituições financeiras centralizadas.

Então, como forma de garantir a validação segura das negociações, existem dois mecanismos diferentes:

Proof of Work (PoW), que é usado no caso do Bitcoin, por exemplo;

Proof of Stake (PoS).

O Proof of Work (PoW) é o que chamamos de mineração de criptomoedas, que exige computadores super potentes que solucionam equações dificílimas. Depois da resolução, os mineradores recebem criptos como recompensa. Como se trata de um processo bem complexo e que exige bastante energia, é inviável para o pequeno e médio investidor pessoa física realizar algo assim.

Só para te contextualizar: o PoW exige tanta energia e poder computacional que alguns países (como a China) restringiram a mineração de cripto em seu território.

É aí que entra o Proof of Stake (PoS), mais acessível e com rentabilidades bem expressivas.

Nesse método, os usuários deixam suas moedas “travadas” na Blockchain. Os usuários com maiores quantidades de criptomoedas podem ser selecionados como validadores das transações e serem premiados por isso com criptomoedas.

Para os investidores de pequeno porte, que não têm tantas moedas assim, é possível entrar em pools of staking: uma espécie de “consórcio” de cripto, no qual os usuários se unem como apenas um validador e dividem os lucros depois, quando são selecionados.

É possível fazer isso em algumas exchanges (corretoras de criptomoedas). Ou seja, no mesmo lugar em que você já negocia seus ativos, você pode aproveitar para ganhar renda passiva.

E não pense que é algo obscuro ou incomum: hoje existem cerca de 65 milhões de AXS em circulação e quase um terço disso está em staking. Os investidores inteligentes já estão dando um passo a mais no mundo de cripto e esta pode ser a sua chance de subir de patamar também.

As vantagens do staking para os investidores

Sei que existem várias outras formas de gerar renda extra com investimentos que são muito mais conhecidas que o staking: títulos com pagamentos semestrais, pagadoras de , , imóveis…

Mas duvido muito que algum dos ativos acima consiga te entregar números tão expressivos. Uma média de 500, 1.000, até 2.000 reais por dia. O melhor de tudo é que você continua lucrando com a potencial valorização dos ativos, mesmo mantendo eles em staking. É uma relação ganha-ganha.

É importante dizer que a renda que você recebe no staking é em moedas e de acordo com a quantidade de moedas que você tem. Retornos passados não são garantia de ganhos futuros.

Além dos bons rendimentos, o staking ainda apresenta outras vantagens:

Não exige nenhum conhecimento teórico;

Não exige equipamentos caros e potentes, como os computadores de mineração. Você pode fazer tanto pelo seu celular quanto pelo seu computador pessoal;

O investimento inicial é baixo;

Ajuda na melhoria da rede, já que as moedas em staking são usadas para validação e segurança na Blockchain.

Mas eu entendo se você ainda estiver um tanto quanto confuso em relação ao staking. Talvez essa seja a primeira vez que você ouviu falar dessa técnica e esses tais de PoW e PoS podem ser complicados de entender. A boa notícia é que você não precisa entender a fundo os bastidores do staking para poder fazer dinheiro.

Na verdade, você não precisa se aventurar nesse mundo sozinho, sem orientações. Neste momento, o departamento de criptomoedas da Empiricus, maior casa de análise financeira independente do Brasil, está com uma lista aberta para um plantão de dúvidas sobre staking.

No dia 20 de dezembro, às 19h, os especialistas da casa irão explicar com detalhes sobre essa técnica de gerar renda extra com criptomoedas. O evento será gratuito e online e você só precisa se inscrever através deste link para participar.

Tem até galã global surfando na onda do staking...

E para você não achar que o staking é uma coisa reservada aos “nerds” de cripto, saiba que o ator da Globo, Dan Stulbach, famoso por atuar em novelas como “A Força do Querer” e “Fina Estampa”, é uma das pessoas que fez seu patrimônio aumentar com essa técnica.

O ator investe em criptomoedas e recentemente passou também a utilizar esse método para buscar renda extra com criptomoedas.

“Eu mesmo estou fazendo renda extra com ativos digitais. Mas para separar o que vale a pena e o que é golpe, é necessário ter uma fonte de informação confiável”, explica Dan Stulbach.

Agora, o global quer apresentar o potencial do staking a novos criptoinvestidores e estará presente no evento do dia 20. Você poderá escutar como foi a experiência de alguém leigo que ganhou dinheiro de verdade com essa técnica.

Stulbach segue as indicações de investimento em criptomoedas da Empiricus. Caso você não conheça, te apresento um pouco do histórico desta equipe de especialistas. Com 4 anos de existência, os especialistas já entregaram recomendações de criptomoedas com valorizações extraordinárias para seus mais de 100.000 assinantes. Veja algumas:

Não quero te encher de gráficos, então deixo apenas mais dois dados para que você tenha noção da expertise do departamento de criptoativos da Empiricus:

Desde sua criação em outubro de 2017, a série Exponential Coins entregou lucros de 954% ;

; A Crypto Legacy, criada em agosto do mesmo ano, acumula 549%.

Dá pra ver que não estamos falando de iniciantes. São especialistas com anos de experiência no mercado cripto, que sabem muito bem do que estão falando e estão comprometidos em te fazer ganhar dinheiro com ativos digitais.

Como eu disse lá no início, staking não é charlatanismo. É investimento inteligente e orientado por uma casa de análise financeira que já entrega resultados consistentes há anos.

Por isso, se você quer saber mais sobre o staking, recomendo fortemente que participe do plantão de dúvidas gratuito que a Empiricus vai realizar no dia 20 de dezembro, com participação de Dan Stulbach. Basta clicar aqui para se inscrever.

Caso você ache que o staking não é para você, tudo bem. Você não vai gastar nem um centavo para ao menos conhecer mais sobre esse método de geração de renda extra com cripto.

Agora, se você quer ter a chance de gerar 500, 1.000 ou até mesmo 2.000 reais por dia, é só clicar no botão abaixo:

