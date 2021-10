Essas moedas têm potencial de transformar 5 mil em 2 milhões, diz analista

Sempre fui um grande fã de bitcoin e no geral, por isso, ao ser designado para escrever esta matéria fiquei extremamente feliz. Primeiro porque sou fã do analista André Franco, cujas indicações já transformaram diversas pessoas comuns em milionárias com investimentos iniciais acessíveis, como foi o caso da moeda AXS indicada por Franco no início deste ano, mais especificamente em 16 de janeiro.

Quem seguiu sua indicação e comprou a moeda (avaliada por volta de 0,50 dólar na época), hoje transformou um investimento de apenas 5.000 reais em uma fortuna de mais de 1,2 milhão de reais, com uma valorização de +24.746,34% em uma só tacada.

E segundo porque esta era a chance perfeita de conseguir arrancar uma pista sobre quais são as próximas moedas que ele está prestes a indicar para sua base de leitores assíduos, as chamadas smartcoins.

Em busca das smartcoins do milhão

Aliás, André Franco não vai apenas indicar estas moedas. Ele está de malas prontas, prestes a embarcar para a Europa no que chama de a maior viagem de sua vida.

Durante sua estadia, vai se encontrar com diversas pessoas importantes desse mercado, entre elas, os criadores das moedas que ele vai indicar para uma conversa olho no olho, além de participar de dois dos maiores eventos internacionais do mundo sobre criptomoedas e internet.

"Acredito que assim, conversando pessoalmente com essas pessoas, eu possa ter uma visão melhor dos ativos e orientar meus seguidores com boas recomendações. É uma forma de estar à frente do mercado, tendo essa proximidade com pessoas tão importantes", diz André.

Não é para menos. Ele está lançando uma campanha que choca logo no nome: "Smartcoins para Buscar R$ 2 Milhões".

"Sim, o nome é o que é. Ele traduz o que eu penso que vai acontecer com essas moedas. Acredito plenamente que quem comprá-las no momento exato da indicação vai ter uma boa chance de transformar um investimento inicial de apenas 5.000 reais em uma verdadeira fortuna de 2 milhões".

Ao perguntar a ele sobre o país de destino, André mantém segredo. Ele explica os motivos de revelá-lo assim, tão cedo. "Desde que as pessoas que seguem minhas recomendações começaram a ganhar muito dinheiro, comecei a correr riscos. Não posso falar o país, pois temo que algumas pessoas mal intencionadas me sigam até lá para usar essas informações de maneira indevida."

Pessoas comuns ficaram milionárias com estas criptomoedas

Mas, apesar dos riscos, André mostra que ainda assim vale a pena realizar o trabalho duro de garimpar criptomoedas para indicá-las a investidores menos favorecidos financeiramente e dar a eles a chance de transformar sua vida com esse mercado.

Ele me disse que recebe mensagens diárias de pessoas agradecendo pelas suas indicações e compartilhando os ganhos que tiveram em suas operações anteriores com moedas digitais.

Em poucos segundos, me mostrou dezenas de mensagens que ele recebeu e permitiu que eu compartilhasse algumas delas aqui na matéria:

Antes ninguém queria saber sobre suas recomendações de criptomoedas, agora ele não tem mais paz...

Mas a vida de celebridade de André não reflete o seu passado recente.

Para contextualizar: o André é analista de criptomoedas e está à frente do departamento de pesquisa em blockchain da Empiricus, a maior casa de análises independente do Brasil com mais de 420.000 assinantes ativos.

Em um primeiro momento, quando chegou à empresa, em 2017, André era um peixe fora d'água na Faria Lima, cercado por analistas de que antes viam o mercado de criptomoedas como uma brincadeira de criança.

Ele conta que veio do Maranhão para buscar uma vida melhor em São Paulo e, quando conheceu o bitcoin e as criptos durante um intercâmbio no exterior, viu sua vida mudar da água para o vinho.

Agora, é fácil perceber que esse jogo virou. Em poucos minutos de conversa, pude contar no mínimo três vezes em que André foi interrompido por colegas de trabalho querendo saber coisas relacionadas às criptomoedas que ele indica.

"O assédio é grande mesmo, mas considero isso como algo perfeitamente normal e até como um elogio ao meu trabalho. As pessoas estão me reconhecendo na rua e muito disso está ligado ao fato de as moedas que eu indico estarem explodindo uma após a outra. Todo mundo quer saber qual será a próxima".

Enquanto alguns choram no e esbravejam contra o trabalho de André, outros lucram com criptomoedas...

Mas, junto com o reconhecimento, vêm as críticas de pessoas que ainda não conseguem aceitar o crescimento do mercado de cripto no Brasil e no mundo.

André conta que sofre diversas críticas de colegas de profissão que são adeptos ao mercado financeiro tradicional, como você pode ver no exemplo abaixo:

-

Mas como André diz, "o tempo se encarrega de mostrar quem estava certo. A realidade sempre se impõe". E foi exatamente isso que aconteceu no exemplo acima.

Quem duvidou do tuíte acima e seguiu a recomendação do André de se posicionar em uma moeda chamada AXS, ligada ao jogo digital Axie Infinity, pôde ver seu investindo multiplicar diversas vezes em menos de um mês.

Analisando o gráfico da moeda desde o momento em que o tuíte foi publicado no dia 16 de setembro, podemos ver que o ativo enfrentou um grande rali partindo de 68,68 até a 155,08 dólares em apenas alguns dias.

Um investimento de 1.000 reais aqui teria se tornado 2.258 reais.

Já um investimento de 10.000 reais viraria 22.580 reais.

Uma valorização de +125,8% que passa longe de ser "tabajara" como o analista do tuíte acima quis dizer.

Tudo isso em menos de um mês.

Isso aconteceu devido a um gatilho que estava prestes a disparar no ativo, sobre o qual os leitores do André foram avisados com antecedência e, por isso, puderam se posicionar antes mesmo de ele acontecer.

Enquanto a moeda subiu 125,8%, o Ibovespa caiu -3,35% no mesmo período.

Muita gente ficou de fora por puro preconceito, seja com as criptomoedas ou com o marketing adotado pela Empiricus, considerado por muitos um tanto quanto "agressivo".

Mas, apesar disso, uma coisa não podemos esconder: quem decidiu pagar para ver lucrou e muito com as recomendações de André e da casa de análises nos últimos anos.

Sem dúvida as críticas vão ocorrer cada vez mais agora que o analista está no spotlight do mercado financeiro, mas dessa vez você pode escolher em quem confiar para o seu dinheiro no futuro: nos analistas do mercado financeiro tradicional que esbravejam no Twitter e incentivam seus seguidores a ficar de fora de oportunidades capazes de transformar vidas, ou no André e na Empiricus, que juntos entregaram resultados consolidados de mais de +3279,40% para milhares de investidores desde a criação de sua carteira recomendada em outubro de 2017, a Exponential Coins.

Os números não mentem e, de acordo com André, este é o melhor momento para se posicionar no mercado cripto.

O timing ideal foi, inclusive, um dos motivos que fizeram ele marcar sua viagem para a Europa às pressas.

Agora ele está embarcando rumo à Europa em busca das próximas SmartCoins

"Nunca estive tão empolgado. As projeções para os próximos meses são animadoras. Tenho vontade de sair gritando por aí: COMPREM SMARTCOINS O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. As pessoas me achariam louco, mas pelo menos aquelas que me ouvissem teriam a chance de enriquecerem investindo pouco dinheiro", brinca o analista.

E, de fato, as projeções de André para sua carteira de smartcoins são extremamente animadoras.

Como dito acima, em sua última indicação, um investimento de 5.000 reais se transformou em mais de 1,2 milhão de reais em dez meses.

Com as smartcoins, o cenário é ainda mais otimista: ele vai buscar ganhos de até 2 milhões de reais partindo do mesmo investimento inicial de 5.000 reais.

Ou seja, para ter a chance de se tornar um milionário, tudo que você precisaria investir nestas smartcoins seria a quantia de 2.500 reais. Uma assimetria dificilmente vista no mercado tradicional, como na de valores, por exemplo.

"Não é a primeira vez que ajudo meus seguidores a ficarem milionários com minhas recomendações e, depois dessa viagem, acredito que também não será a última. O que pode estar prestes a acontecer é assustador..."

Mas o que são smartcoins?

Smartcoins são as moedas digitais ligadas a contratos inteligentes — também chamados de Smart Contracts — que consistem em protocolos computacionais que levam os contratos tradicionais para a blockchain, transformando qualquer tipo de contrato em algo mais seguro, que não pode ser adulterado, extraviado, falsificado e que possui a garantia de se autoexecutar.

Sei que parece algo difícil de entender em um primeiro momento e que talvez você não consiga pensar em soluções práticas que isso traria para o dia a dia. Eu também tive essa impressão.

Mas o André me explicou que as moedas ligadas a Smart Contracts são os ativos mais badalados do mercado hoje em dia. O mais famoso deles você deve conhecer: o Ethereum.

O Ethereum é considerado a porta de entrada para a Web3, uma internet descentralizada e com inteligência artificial.

Por ter se tornado grande demais, as taxas de utilização da rede Ethereum se tornaram muito altas e as transações lentas, o que deu espaço para o nascimento de criptomoedas chamadas pelo especialista de smartcoins, que oferecem serviços mais rápidos, mais baratos e, consequentemente, mais eficientes.

Onde alguns veem uma loucura da internet, outros veem uma fonte de dinheiro sendo feita para aqueles que entrarem nessas moedas cedo o suficiente, como quem comprou Ethereum quando a moeda foi lançada em 2014 e teve a chance de lucrar mais de 1.099.186,17%.

Mas é aí que mora a grande armadilha:

Quais são as smartcoins com potencial de transformar 5.000 reais em mais de 2 milhões de reais?

Muitos investidores não sabem nem por onde começar e nem como descobrir quais dessas smartcoins podem se valorizar nos próximos meses. É aí que o trabalho de André Franco e sua viagem para a Europa entram.

"Não é preciso que as pessoas entendam a fundo o que são Smart Contracts para terem a chance de ganhar muito dinheiro aqui. Basta saber quais moedas comprar e quando vendê-las. É esse o meu trabalho e é isso que vem dando resultados exponenciais para meus leitores", diz André.

De fato, pude perceber que o projeto do “Smartcoins para Buscar 2 Milhões” é para todos e não somente para aqueles que já investem em criptomoedas.

André me contou que preparou um material completo ensinando até os mais leigos no assunto a criarem suas contas em corretoras de criptomoedas, fazerem seus primeiros aportes e a comprarem suas primeiras SmartCoins.

Você pode receber as recomendações de compra de smartcoins diretamente da Europa

A boa notícia é que você pode acessar tudo isso gratuitamente por sete dias, além de ter acesso à carteira de smartcoins que André vai montar diretamente da Europa, recebendo áudios diários do próprio analista em seu celular com as instruções.

"Vou interagir com as maiores mentes desse mercado em tempo real. Se eu achar que é a hora de comprar alguma moeda, vou pegar meu celular gravar uma mensagem e mandar no grupo de investidores", explica.

Para abrir as portas do grupo que vai receber estas recomendações em tempo real, André Franco está realizando uma reunião aberta chamada de "Pré-Embarque" no dia 25 de outubro às 19 horas e você pode participar sem sair de casa, já que a reunião será totalmente online e o melhor: totalmente gratuita.

Tudo que você precisa fazer para garantir a sua presença na reunião de pré-embarque é clicar aqui ou no botão abaixo e reservar o seu lugar.

É de graça e, quem sabe, pode ser o ponto de virada para que você se torne o próximo milionário com criptomoedas do mercado.

