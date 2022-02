Momento ainda é negativo para ações de e-commerce, diz BTG

EMBR3) VAI CRIAR AERONAVE SUSTENTÁVEL, RESULTADOS DA TOTVS (TOTS3) E KEPLER WEBER (KEPL3)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/vf2KdAHkkWU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

As das principais empresas de e-commerce do país devem continuar sofrendo, ao menos no curto prazo. Isso é o que afirma Luiz Temporini, analista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado, da EXAME Invest, desta quinta-feira, dia 17 de fevereiro.

Desaceleração do crescimento, compressão de margens, inflação e juros altos, segundo Temporini, tem tornado o cenário mais desafiador. Tudo isso em meio ao aumento da competição com multinacionais do setor.

"A Shopee está entrando nesse mercado e a Amazon tem aumentando o investimento. Com o aumento da competição, fica mais caro para as empresas atraírem novos clientes", comenta Temporini.

O ambiente se reflete no das ações, com Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3) acumulando mais de 60% de queda nos últimos 6 meses.

O analista ressalta que Magalu e Via têm mais de 60% da base de vendas em produtos eletrônicos, que estão entre os mais afetados pela inflação. "Isso pesa no bolso do consumidor. Em um ambiente em que a venda desse tipo de produto está sofrendo mais, fica difícil de as empresas entregarem resultados."

Apesar do momento adverso, Temporini pontua que ações do setor ainda são um bom investimento para o . O banco tem preço-alvo de 16 reais para a Magazine Luiza (upside de 135%) e de 8 reais para a Via (upside de 93%). Para a Americanas (AMER3), que caiu menos nos últimos meses, o preço-alvo do BTG está em 45 reais, representando um potencial de alta de 27%.

Assista ao programa, que é transmitido ao vivo de segunda a sexta, às 8h, no perfil da EXAME Invest no YouTube e no Instagram.

Se você ainda não conhece o programa, inscreva-se no canal da EXAME Invest para ficar sabendo da visão dos analistas de mercado e dos economistas.