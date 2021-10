Money Week: grandes nomes do mercado ensinam a investir em uma semana

O Money Week está chegando. Com duração de uma semana, o evento realizado pela EQI irá reunir alguns principais nomes do mercado financeiro entre os dias 25 e 29 de outubro.

Entre os já confirmados estão Armínio Fraga, sócio-fundador da Gávea Investimentos e ex-presidente do Banco Central, Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual e ex-secretário do Tesouro, e Luke Ellis, CEO da gestora global Man Group, com 140 bilhões de dólares sob gestão.

O evento ainda contará com as presenças de Robert Lee, CEO da Avenue, Fabio Alperowitch, gestor e cofundador da gestora Fama, Renato Mimica, CEO da EXAME, Roberto Varaschin, CEO e cofundador da EQI e de muitos outros. Ao todo, mais de 70 palestrantes irão participar ao longo dos cinco dias de evento.

Os temas abordados serão destinados a todos os tipos de investidor. Quem está iniciando no mundo dos investimentos poderá aprender a diversificar com criptomoeda e entender como funciona as variações da . Já investidores mais experientes poderão acompanhar as diversas palestras sobre cenários econômicos e ter novas ideias para gerir seu próprio portfólio.

Totalmente gratuito, o evento será transmitido online. Para assistir aos painéis, basta se inscrever no site do Money Week. Os inscritos receberão um link para convidar amigos para o evento e receber prêmios, que vão desde assinaturas da casa de análise Nord até MBAs.

Quem tiver dez amigos inscritos, por exemplo, receberá acesso gratuito ao curso da EXAME Academy “IniciAção: Iniciação: Primeiros Passos para na ”, um ano de Money Play mais uma live exclusiva com Denys Wiese e Aline Cardoso, da EQI.