Money Week terá Moro, Krugman, Stiglitz e Miranda. Veja como assistir

2022 promete ser um ano de muitas incertezas e volatilidade para o mercado financeiro global e, em particular, para o brasileiro, em decorrência das eleições presidenciais marcadas para outubro. Diante de um quadro imprevisível, ouvir especialistas e personalidades que vão desempenhar papel fundamental na política e na economia faz parte do caminho recomendado para traçar cenários mais prováveis e, por tabela, tomar melhores decisões de investimento.

É o que pretende a Money Week - Cenário 2022, evento organizado pela EQI Investimentos em parceria com a Empiricus, a Fronteira da Economia, a Edgar Abreu Cursos e a 4U Edtech nesta semana, de terça a sexta-feira, dias 11 a 14 de janeiro. Os paineis serão transmitidos de maneira digital, ao vivo, começando das 19h às 21h.

Acompanhe gratuitamente a Money Week: faça aqui a sua inscrição

O evento vai contar com personalidades como: Michel Temer, ex-presidente da República, Sergio Moro, ex-juiz e ex-ministro da Justiça e potencial candidato à Presidência, Paul Krugman e Joseph Stiglitz, ambos vencedores do Nobel de Economia, além de Juliano Custódio, CEO e fundador da EQI Investimentos, e Felipe Miranda, cofundador e estrategista-chefe da casa de análises Empiricus, entre outros convidados de destaque.

A mediação ao longo do evento será da jornalista e apresentadora Mari Palma.

Veja abaixo a programação da Money Week:

Terça-feira, dia 11: Política em 2022

19h: Sergio Moro, ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal

20h: Michel Temer, ex-presidente da República

21h: Roberto d'Ávila, jornalista e empresário

Quarta-feira, dia 12: Economia em 2022

19h: Paul Krugman, Nobel de Economia em 2008

20h: Felipe Miranda, CIO e cofundador da Empiricus

21h: Ettore Marchetti, CIO da EQI Asset

Quinta-feira, dia 13: Finanças em 2022

19h: Carol Dias, educadora financeira e influenciadora

20h: Juliano Custódio, CEO e fundador da EQI Investimentos

21h: Edgar Abreu, especialista em finanças e em certificações financeiras

Sexta-feira, dia 14: Economia

19h: Joseph Stiglitz, Nobel de Economia em 2001

19h40: Thomas Piketty, economista e autor do best seller "O Capital no Século XXI"

20h20: Deirdre McCloskey, economista e professora na Universidade de Illinois

21h: Alexandre Schwartsman, economista e ex-diretor do Banco Central