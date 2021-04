Morre Raymundo Magliano Filho, pioneiro da popularização da Bolsa

Formalizado, o projeto passou a se chamar "A Bovespa vai até você". Em janeiro de 2003, a Bolsa despachou funcionários dentro de um furgão, o Bovmóvel, para percorrer as praias de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul esclarecendo dúvidas sobre o investimento em ações. Distribuíam folhetos e sorteavam brindes.

"Diziam que eu era maluco", contou Magliano Filho a esta repórter em 2017, no seu escritório no bairro paulistano de Higienópolis. Emolduradas nas paredes, as cautelas das primeiras ações negociadas na Bolsa, para lembrar que o entrevistado fora testemunha de praticamente toda a história do mercado financeiro do país. "Mas as ações ajudaram a mudar a visão que se tinha da Bolsa como um cassino."

O presidente da Bovespa fazia questão de participar de muitas das incursões do Bovmóvel pelo litoral. Até o final da primeira década deste século, a missão chegou até o Nordeste, fazendo sorteios de brindes e cadastrando os interessados em investimentos para lhes mandar depois atualizações periódicas sobre o mercado. Até no Beach Park, o famoso parque aquático de Fortaleza, o furgão estacionou.

Quando Magliano Filho deu início à empreitada, havia cerca de 86 mil investidores pessoa física investindo na Bolsa. No momento da fusão com a BM&F, já eram 460 mil.

Mesmo após deixar o comando da Bolsa, Magliano Filho continou militando na causa. Em 2018, lançou o livro "Por uma Bolsa democrática".

Também era um grande estudioso de filosofia e ciências sociais. Fundou, em 2009 o Instituto Norberto Bobbio para difundir as ideias do intelectual italiano, notório antifascista, sobre democracia, direitos humanos e relações entre política e cultura. O centro de estudos realiza palestras e investe na publicação das obras de Bobbio no país. A partir de sua própria pesquisa, Magliano Filho escreveu "Capitalismo, catolicismo e neopentecostalismo: reflexões para o futuro do Brasil", com César Mortari Barreira, e "A força das ideias para um capitalismo sustentável".

A quem o visitava, Magliano Filho sempre entregava um exemplar de um livro de Bobbio. O meu foi "Direita e esquerda - razões e significados de uma distinção política", com a carinhosa dedicatória de um dos maiores responsáveis por ajudar o mercado financeiro brasileiro a crescer e amadurecer.

