Motos Yamaha 0 km são leiloadas por lances a partir de R$ 2,8 mil

Na quinta-feira, 28, serão leiloados 98 lotes de motos Yamaha zero-quilômetro de diversas cilindradas. Provenientes de sinistros de transporte, eles serão oferecidos no certame por lances iniciais entre 2.800 reais (Yamaha XTZ 150 Crosser S 2021) e 15.400 reais (Yamaha FZ25 Fazer 2021). O pregão será transmitido online às 15 horas pela Sodré Santoro.

Para participar do leilão, os interessados devem fazer um cadastro. Os lotes estarão no pátio da organizadora em Guarulhos (Rod. Presidente Dutra, Km 224), e o edital completo e condições de venda do leilão podem ser consultados no site da leiloeira.

Leilão de motos Yamaha zero-quilômetro

Datas: 28 de outubro, às 15h

Formato: leilão online com transmissão ao vivo

Leiloeiro oficial: José Eduardo de Abreu Sodré Santoro - Jucesp nº 195

Cadastro pelo site