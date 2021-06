Movida e CS Brasil, BTG, pesquisa de crédito e o que mais move o mercado

Os índices futuros de Nova York oscilam próximos de níveis recordes na manhã desta segunda-feira, 28, enquanto as bolsas da Europa recuam em meio a preocupações sobre as variantes da Covid-19. No Reino Unido, onde a variante delta começa a predominar, o índice FTSE 100 cai 0,7%, com ligadas à reabertura econômica entre as maiores quedas. Os papéis da IAG, da British Airways recuam mais de 4%.

Como pano de fundo dos negócios, a maior confiança de que as pressões inflacionárias dos Estados Unidos são apenas temporárias. O otimismo contribui com a alta de ações de tecnologia. Nesta manhã, o futuro de Nasdaq, com maior concentração de empresas do setor, é destaque de alta, subindo 0,2% enquanto o Dow Jones cai 0,06%.

No mercado de câmbio, o dólar registra leve queda contra moedas desenvolvidas e opera de forma mista contra divisas emergentes. No Brasil, o dólar vem de queda semanal de 2,6% e iniciará a semana a 4,938 reais.

Pesquisa de crédito

Nesta manhã, o Banco Central irá divulgar seu relatório mensal de crédito referente ao mês de maio. Embora tenha pouco potencial de mexer com o dos ativos nesta sessão, o dado seguirá no radar do mercado, que irá analisar a dinâmica da alta de juros.

De acordo com estimativas colhidas pela Bloomberg, a taxa de inadimplência de empréstimos pessoais deve ficar em 4%, enquanto o volume de crédito deve ter uma leve alta de 0,7% ante o crescimento de 0,5% do mês anterior. O resultado da pesquisa está previsto para sair às 9h30.

Movida e CS Brasil

A Simpar (SIMH3) aprovou a cisão parcial da CS Brasil e a incorporação das ações pela Movida (MOVI3). Com a operação, a Movida espera ter sinergia nas frentes de venda de seminovos, implementação e manutenção, flexibilidade de alocação de frotas em despesas administrativas. A expectativa é de que os ganhos de sinergia fiquem em 40 milhões de reais ao ano.

BTG

Em um movimento já esperado pelo mercado, o BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da Exame) irá fazer o desdobramento de suas units de 3 para 1 em 30 de junho. Negociados a cerca de 118 reais, os papéis do banco têm o preço mais alto entre os que compõem o . Com o desdobramento, espera-se que o ativo tenha ainda mais liquidez.

Ambipar

Em meio a um plano agressivo de crescimento inorgânico, a Ambipar (AMBP3) fechou mais uma aquisição. Desta vez, a compra foi de 100% da Disal Ambiental Holding, que atua há 40 anos com soluções de gestão ambiental no Chile, Peru e Paraguai. O foco é a gestão de resíduos industriais, com tratamento e coleta de sólidos e líquidos perigosos.