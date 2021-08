MP da criação de negócios; biotecnologia em alta e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

PIB dos EUA, Petrobras, CVC, BR Distribuidora e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais apresentam leves quedas à espera de dados americanos e discurso de Powell

Pfizer faz acordo com Eurofarma e fabricará vacina contra covid no Brasil

A Eurofarma começará a fabricar as doses prontas a partir de 2022. A expectativa é de 100 milhões de doses por ano

Governo pode sancionar hoje MP que facilita criação de negócios; entenda

A Medida Provisória (MP) 1040 pretende flexibilizar o ambiente de negócios e elevar a posição do Brasil em um ranking de competitividade do Banco Mundial

Com mercado em crescimento, o céu é o limite para a biotecnologia

São incontáveis as áreas que a biotecnologia tem penetrado. Sua capilaridade e aplicabilidade a relacionam de forma íntima com a criatividade

A infraestrutura e o meio ambiente: as obras públicas podem ser ESG?

O mundo precisa quase US$ 7 trilhões em infraestrutura e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões. EUA e Europa já incluíram o socioambiental nos editais. E o Brasil?

Lowko, a startup dos sorvetes, lança picolés em parceria com a Ambev

A empresa criou uma receita de baixa caloria da tradicional sobremesa de verão

Tuna: nova startup do ex-CEO do Peixe Urbano capta R$ 15 milhões

Fundada em 2019, a fintech ajuda empresas de e-commerce a reduzir os gastos com pagamentos

Nubank e Zee.Dog lançam "cartão" para cachorro

Brinquedo do Nubank e Zee.Dog imita cartão do banco digital. Ideia surgiu após clientes relatarem ter cartões mastigados pelos pets

Política e mundo

'Qual o problema de a energia ficar um pouco mais cara?', questiona Guedes

Guedes disse que a economia brasileira está "vindo com toda a força" após a da pandemia, mas admitiu que "há, sim, nuvens no horizonte"

Pacheco decide rejeitar pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes

O presidente do Senado confirmou sua decisão sobre o pedido de impeachment feito por Bolsonaro contra o ministro do STF na noite desta quarta-feira, 25

Supremo retoma nesta quinta julgamento da autonomia do Banco Central

Placar, até agora, é de 1x1: ministro Ricardo Lewandowski considera a lei inconstitucional, enquanto Luís Roberto Barroso não vê nenhum vício de iniciativa

Rio inicia vacinação contra covid-19 de adolescentes sem deficiência

Hoje é o dia das meninas com 17 anos de idade, enquanto amanhã (27) será a vez dos meninos com a mesma idade

Café em MG perde quase 20% das áreas por geadas; governo promete ajuda

Governo federal busca saídas para manter na atividade os produtores rurais prejudicados

EUA devem aprovar dose de reforço após 6 meses da segunda dose

Os dados de fabricantes de vacinas e outros países em revisão pela FDA (a Anvisa americana) se baseiam em reforços sendo dados em seis meses

Narcotráfico, extorsão e talco: como se financia o Talibã

Estimativas apontam que o grupo extremista islâmico movimenta de US$ 400 milhões a US$ 1,6 bilhão

UE quer restrições para turistas dos EUA; setor aéreo pressiona contra

A revisão do bloqueio sanitário para americanos surge no momento em que os EUA superaram o limite de casos por covid-19 estipulado pelo bloco

Enquanto você desligou…

Carlos Zarlenga deixa a presidência da GM América do Sul

Segundo a General Motors, o diretor financeiro da GM América do Sul, Roberto Martin, conduzirá os negócios temporariamente

Mercado já tenta calcular fim da retirada de estímulos nos EUA

Movimento poderá definir o cronograma para o primeiro aumento da taxa básica de juros pelo Fed

É “tarde demais” para zerar emissão de gases até 2050, alertam cientistas

Em novo relatório, o Conselho Consultivo de Crise Climática adverte que o mundo não atingirá as metas estabelecidas no Acordo de Paris, cujo objetivo é limitar o aquecimento global a 1,5 °C até o final do século

Quanto ganha um atleta que conquista medalha na Paralimpíada de Tóquio?

Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro, todos os valores foram reajustados em relação à última edição das Paralimpíadas, no Rio-2016

Brasil poderá dispensar frentistas e ter carros movidos a diesel

Deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) propôs duas emendas à MP 1.063 e, caso seja aprovadas, valerão ainda neste ano

Agenda

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho do país. Por lá, ainda tem a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2021.

Frase do dia

“Uma vida não examinada, não vale a pena ser vivida” – Sócrates.

Abertura de mercado

