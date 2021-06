MP da Eletrobras no Senado; CPI ouve auditor do TCU e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Reação ao Copom e Fed, Eletrobras, Linx e o que mais move o mercado

Sinalização de alta de juros nos Estados Unidos derruba bolsas globais e eleva cotação do dólar

5 visões do mercado sobre a decisão do Copom

Analistas destacam que Comitê deixou a porta aberta para uma alta ainda maior que a atual na reunião de agosto

Como a decisão do Fed afeta os mercados? Analistas respondem

Fed mantém política econômica mas sinaliza alta de juros a partir de 2023; decisão derrubou bolsas nos EUA e no Brasil

Sem consenso, votação da MP da Eletrobras é adiada para esta quinta-feira

Texto sobre privatização da estatal enfrenta resistência devido a emendas incluídas na Câmara que podem fazer com que o custo da energia aumente para o consumidor

Petróleo pode subir ainda mais, alerta príncipe saudita

Com queda de oferta e aumento de demanda, commodity acumula alta de mais de 40% em 2021

CPI da Covid ouve nesta quinta auditor do TCU que criou 'estudo paralelo'

Alexandre Figueiredo incluiu no sistema do tribunal um levantamento para defender a tese de que metade das mortes por covid-19 ocorreram por outros motivos, usada por Bolsonaro

CPI da Covid inclui Marcelo Queiroga na lista de investigados

Queiroga deixa de ser testemunha e se une a uma lista com outros quatro investigados da CPI: Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo, Mayra Pinheiro e Fábio Wajngarten

Loft lança 'bônus' para corretor de imóvel com melhor desempenho

Startup vai premiar mensalmente os cem profissionais que mais venderem imóveis na sua plataforma, como uma renda extra em tempos de pandemia

Confira os destaques da 3ª edição do Guia Exame de Diversidade

A terceira edição do Guia EXAME de Diversidade destaca 12 histórias de empresas que, em meio aos percalços da pandemia, dedicaram tempo e energia para levar adiante a bandeira da inclusão dentro de seus negócios. O resultado: ambientes de trabalho melhores e mais inovadores

Negócios de maconha medicinal já são realidade e apostam alto no Brasil

O mercado de maconha medicinal acelera no Brasil e no mundo com novos usos e aprovações. O potencial chega a 4,7 bilhões de reais no país, num ecossistema que inclui de fintechs a grandes fundos

Austrália suspende uso da AstraZeneca em pessoas com menos de 60 anos

O ministro da Saúde, Greg Hunt, afirmou que devido aos temores por possíveis coágulos sanguíneos, o imunizante da Pfizer é agora "a vacina preferencial" para as pessoas com menos de 60 anos

BMW M3 é tão incrível que acabou na pré-venda (e nós dirigimos)

Esportivo será vendido em duas versões no mercado brasileiro e pode ser encomendado por até R$ 849.950

Europeus classificam poluição do mar como principal ameaça à vida humana

O temor foi elencado em uma lista que deve servir de apoio para políticas públicas que visem mitigar a degradação dos oceanos, principalmente por plásticos e microplásticos

Vacina contra a covid-19: quais são, eficácia, efeitos e calendário

Guia te ajuda a entender melhor como funcionam as vacinas contra a covid-19. Meta do Ministério da Saúde é imunizar todos os adultos até o fim do ano

Brasil aplica 1,73 milhão de doses em 24h, 2ª maior marca da campanha

Essa é a segunda maior marca diária de imunização, atrás dos registros de 23 de abril, quando 1.744.001 doses foram aplicadas

MP para reembolso de passagens aéreas deve ser sancionada hoje

Esse texto altera a Lei nº 14.034, de 5 de agosto de 2020, para estender o prazo de vigência de medidas emergenciais – que preveem reembolso em 12 meses, a partir da data do voo cancelado sem multas

Caixa finaliza pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial

O pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial tem início na sexta-feira; veja o calendário

Grandes bancos e companhias aéreas de EUA e Austrália voltam a sair do ar

A interrupção durou quase uma hora, intervalo durante o qual os usuários não conseguiram acessar os sites, nem os aplicativos móveis das empresas afetadas

Política e mundo

Câmara aprova proposta que flexibiliza Lei de Improbidade Administrativa

Integrantes de órgãos de investigação apontam a medida como uma brecha para a impunidade. Os deputados precisam agora analisar emendas que podem alterar o texto final

STF mantém multa de R$ 100 mil a Silveira por violações em tornozeleira

Moraes disse que o recurso se limitou ao 'mero inconformismo' do deputado. "Não há, como quer fazer crer a defesa, qualquer obscuridade quanto ao ponto"

Enquanto você desligou…

a 4,25% ao ano. Veja quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil

A alta da Selic de 0,75 ponto percentual já esperada pelo mercado diante da pressão inflacionária; volta a ficar atrativa ao investidor

Para estimular empreendedorismo, Colorama cria curso para formar manicures

Iniciativa em parceria com a Eduk mira mulheres impactadas pela pandemia e que desejam se profissionalizar ou atuar de maneira autônoma

Stephanie Balduccini, a mais jovem nadadora olímpica do país em 41 anos

A paulista tem apenas 16 anos e fica atrás somente de Ricardo Prado, que esteve nos Jogos de Moscou em 1980, com 15 anos

Agenda

Nesta quinta-feira (17), na Zona do Euro, será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Nos Estados Unidos, haverá o discurso de Janet Yellen, presidente do Federal Reserve. Seus compromissos públicos costumam ser utilizados para fornecer indicações sobre a política monetária. O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho do país. Também saem os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos no país.

Frase do dia

“A questão comum que é perguntada nos negócios é ‘Por quê?’. Essa é uma boa pergunta, mas uma resposta igualmente válida é ‘Por que não?’” -- Jeff Bezos.

Abertura de mercado

Exame Flash