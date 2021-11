MRV dá desconto em imóveis; carne brasileira na China e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias de hoje para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Disparada do minério, PMIs, Banco Inter e o que mais move o mercado

Reação à permanência de Jerome Powell no Fed segue pressionando mercado de , conforme investidores projetam apertos monetários

MRV dá desconto de até R$ 19 mil em imóveis na Black Friday

Quem comprar um imóvel da MRV também receberá até 500 reais para compra de móveis e eletrodomésticos no Magazine Luiza

Dólar a 5 reais? Traders de câmbio fazem apostas em emergentes

Apesar de cenário com incertezas e perspectivas de aperto monetário nos Estados Unidos, há bancos que preveem valorização de moedas de emergentes como o real

China vai aceitar carne bovina do Brasil certificada até 4 de setembro

O Brasil suspendeu as exportações de carne bovina para a China em 4 de setembro após detectar dois casos atípicos de doença da vaca louca

O que a busca de Bolsonaro por um partido diz sobre as eleições de 2022

O presidente tem até março de 2022 para se filiar a um partido, caso queira concorrer às eleições, e, com a popularidade em queda, tem cada vez menos poder de barganha para negociar a filiação

Efeito manada passou e há ações atrativas, diz especialista do BTG

Jerson Zanlorenzi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual digital, diz que, apesar de alta do juro, investidor pode colher bons resultados na no médio e

O metaverso do Facebook pode ser um fracasso retumbante

Mark Zuckerberg está convencido de que em poucos anos chegaremos realmente a óculos de realidade virtual leves e funcionais

Transplante faz paciente viver 45 dias com dois corações

Procedimento inovador, realizado no InCor, é indicado para pacientes com quadros específicos

Precificação de carbono precisa mudar para limitar o aquecimento global

Após COP26, estudo realizado em parceria entre o Boston Consulting Group e a Global Financial Markets Association mostra que cerca de 80% das emissões de gases de efeito estufa ainda não são cobertas por preços regulamentados de carbono

Política e mundo

Covid: Alemanha avalia novas restrições para conter disparada de casos

A taxa de incidência de sete dias foi de 386,5 na segunda-feira para 399,8 nesta terça-feira, 23

Navio de guerra dos EUA passa no estreito que separa Taiwan e China

Esta foi a primeira manobra do tipo desde a reunião virtual entre Joe Biden e Xi Jinping na semana passada

No Paquistão, a tosse é por poluição, não por covid

Nos últimos anos, os moradores construíram purificadores de ar domésticos e entraram com ações judiciais contra o governo em tentativas desesperadas de limpar o ar

Acidente de ônibus deixa 46 mortos na Bulgária

A maioria das vítimas era procedente da Macedônia do Norte, onde o ônibus estava registrado

Enquanto você desligou...

McDonald's vende Big Mac por 90 centavos na Black Friday 2021

De 23 a 26 de novembro, o Big Mac e o McChicken Bacon poderão ser comprados por apenas R$ 0,90; confira outras ofertas

Black Friday: 10 smartphones para ficar de olho

A EXAME separou os principais modelos de celulares das marcas Apple, Samsung, Xiaomi e Motorola que devem ter desconto na próxima semana

Abertura de mercado

Exame Flash