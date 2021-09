MSC quer assumir o controle da Log-In por meio de OPA

Subsidiária da MSC, uma das maiores empresas de transportes marítimos do mundo, a Sas Shipping Agencies Services Sàrl entrou com pedido de autorização no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para adquirir o controle da Log-In (LOGN3) por meio de uma oferta pública de aquisição (OPA). O objetivo seria comprar até 67% do capital social da companhia.

A Log-In apenas informou que recebeu uma carta da Sas informando o pedido ao Cade e que manterá os acionistas a par da situação. Na , os da companhia acumulam perdas de cerca de 20% desde meados de agosto. No ano, as perdas estão em cerca de 5%.

Especializada em transportes de cargas via cabotagem (próximo à costa), a Log-In possui uma rede intermodal que integra a movimentação portuária com o transporte porta a porta.