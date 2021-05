Mudanças climáticas: empresas podem ajudar? Descubra no Melhores do ESG

Como as empresas podem ajudar a frear as mudanças climáticas? Essa é a pergunta que deve nortear os debates da quarta semana do Melhores do ESG: repensando o valor de tudo.

No ar desde o último dia 3, o Melhores do ESG é promovido pela EXAME com o objetivo de fomentar o debate sobre as boas práticas sociais, ambientais e de governança no país e de democratizar o acesso a informações de qualidade sobre o tema.

Transmitidos diariamente pelo YouTube da EXAME, os painéis contam com a participação de alguns dos maiores especialistas em sustentabilidade do mundo.

Entre os convidados confirmados estão David G. Victor, professor de Organização Industrial e Inovação na Escola de Política e Estratégia Global da UC San Diego; e Philipp D. Hauser, associado do think tank Agora e responsável pelas políticas globais de energia e clima da empresa na América Latina.

Mudanças climáticas: o desafio do nosso século

Na UC San Diego, Victor integra o Deep Decarbonization Initiative, um grupo de pesquisa que estuda acordos internacionais e indústrias regulatórias em busca de maneiras eficientes de frear a emissão dos gases responsáveis pelo agravamento do aquecimento global.

David G. Victor também é autor do livro Global Warming Gridlock, apontado como um dos melhores de 2011 pela revista britânica The Economist. Além disso, já foi diretor do Programa de Energia e Desenvolvimento Sustentável (PESD) na Universidade de Stanford, onde também lecionou direito ambiental.

Nesta segunda-feira, ele falará ao público brasileiro por cerca de uma hora sobre formas eficazes de lidar com os um dos maiores desafios do nosso tempo: a mudança climática. O painel está previsto para começar às 15h.

Melhores do ESG: programação da quarta semana

Prestes a completar um mês no ar, o maior evento online sobre ESG do Brasil também falará sobre conservação do meio ambiente, redução das emissões de carbono e energia renovável ao longo da próxima semana.

Veja, abaixo, a programação completa.

Segunda-feira (24/05)

15h00 - O desafio climático

16h00 - Net Zero

Terça-feira (25/05)

10h00 - O Brasil pode operar com alto nível de renováveis?

Quinta-feira (27/05)

17h00 - Conservação, ESG e retorno

Sexta-feira (28/05)

11h - Transição energética e Net Zero em grandes consumidores

