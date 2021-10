Mulheres ganham espaço no comando de petroleiras

As maiores empresas de petróleo e gás da Europa ainda não viram uma mulher assumir o comando, mas sua representação na mesa principal melhora gradualmente.

Na sexta-feira, a Royal Dutch Shell nomeou Zoe Yujnovich, veterana do setor de energia, para liderar a divisão de produção e exploração, a partir de 25 de outubro. Ela também fará parte do comitê executivo da empresa ao lado da diretora financeira, Jessica Uhl, atualmente a única mulher no time.

O equilíbrio de gênero no comando da Shell vai espelhar a liderança da francesa TotalEnergies, com duas mulheres e seis homens no comitê principal.

A BP é a petroleira mais próxima da paridade depois de nomear Anja-Isabel Dotzenrath para liderar a unidade de baixo carbono a partir de março de 2022. Com a mudança, o comitê executivo de 12 membros da empresa com sede em Londres precisará de apenas mais uma mulher para alcançar o equilíbrio de gênero.

As mulheres representam quase metade da força de trabalho global, mas respondem por apenas 22% da indústria de petróleo e gás, de acordo com pesquisa da Agência Internacional de Energia. Esse número cai para menos de 15% dos cargos de alto escalão em setores que refinam derivados de petróleo e extraem petróleo e gás, segundo a pesquisa.

