Mulheres na liderança melhoram, e muito, o desempenho ESG, diz pesquisa

A presença de mulheres em cargos de diretoria já foi conectada a melhores resultados financeiros. Mas o impacto dessa diversidade, provavelmente, é maior e mais duradouro do quem alguns trimestres de ganho elevado. É o que mostra uma pesquisa feita na FGV, pela mestranda Monique Cardoso, somente com empresas brasileiras: a liderança feminina melhora, e muito, o desempenho ESG.

O trabalho de Cardoso aponta que, nos critérios ambiental e social, companhias com ao menos uma mulher em cargo de chefia pontuam melhor em índices ESG, como o score S-Ray ESG, da Arabesque. “Sempre que há mulheres na diretoria, os dados ESG são melhores”, afirmou Cardoso à EXAME.

Em geral, das empresas com mulheres líderes, 52% apresentam notas ESG elevadas (acima de 97,23 pontos no Arabesque S-Ray). Esse porcentual cai para 48% entre as empresas totalmente masculinas. Quando a liderança feminina já chegou ao nível de conselho, a diferença é ainda maior: 72% a 24%.

Para a pesquisadora, uma das conclusões do estudo é que a presença de mulheres quebra mais do que barreiras de diversidade. “Elas não apenas derrubam muros invisíveis que barram a diversidade, como também superam abismos imaginários que impedem as empresas de avançar na agenda ESG”, diz Cardoso.

Há, no sistema masculinizado vigente, o costume de promover mulheres a cargos de liderança, mas delegar a elas tarefas marginais ou consideradas muito difíceis. “A ideia é forçar o fracasso para justificar a manutenção do status quo”, diz a pesquisadora. O tiro, no entanto, tem saído pela culatra. A mudança de cenário, em virtude da ascensão do ESG como modelo de negócios e gestão, acabou por potencializar os resultados obtidos nas diretorias de sustentabilidade.

Isso fica claro quando se olha apenas para o aspecto ambiental. Na comparação entre empresas com mulheres e sem mulheres, as primeiras ganham por 54% a 40% no porcentual de notas altas. No recorte social, a diferença é de 53% a 42%. Somente em governança, uma área mais técnica e consolidada nas empresas de capital aberto, que a presença feminina não faz muita diferença. Ainda assim, elas ganham de 48% a 46%.