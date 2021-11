Mulheres têm melhores retornos nos investimentos do que homens

Já quando se trata do gerenciamento de finanças do dia a dia da casa e da família, o panorama muda:

75% se sentem confiantes para monitorar despesas e renda

68% se sentem confiantes para gerenciar o orçamento

54% se sentem confiantes em fazer compras maiores

Contudo, a confiança das mulheres diminuem quando se trata de planejamento e investimento de longo prazo

19% se sentem confiantes em selecionar investimentos alinhados a seus objetivos

29% se sentem confiantes para investir para o curto e médio prazo

31% se sentem seguras para planejar necessidades financeiras na aposentadoria

Elaine Fantini, pesquisadora do comportamento financeiro feminino, pondera que a pesquisa foi feita com a população em geral, que investe apenas em plano de previdência da empresa. Quando se trata de mulheres declaradamente investidoras, a confiança muda.

"Há uma relação do conhecimento financeiro com a capacidade de investir: quando se tem acesso à informação, ao conhecimento, a sensação de confiança eleva exponencialmente. Então, quanto mais investirmos em educação financeira, mais teremos mulheres confiantes em investir".

Evolução

Mas as mulheres vêm evoluindo: 67% das entrevistadas pela pesquisa estão investindo para além do plano de aposentadoria, um número 44% maior do que em 2018.

Dentre elas:

71% são da geração millenial (25 a 40 anos)

67% da Geração X (41 a 56 anos)

62% da Geração Boomer (57 a 75 anos)

Metade dizem estar mais interessadas em investir desde o início da pandemia, e 42% dizem ter mais dinheiro para investir desde então.

A pesquisa também mostra que uma em cada cinco mulheres disseram ter feito investimentos em novas classes de ativos no último ano.

59% estão interessadas em aprender sobre como selecionar investimentos diferentes de acordo com o objetivo

36% querem saber como avaliar e gerenciar aplicações da carteira

22% desejam aprender mais sobre as

Além disso, nove em cada dez mulheres planejam dar passos nos próximos 12 meses para fazer o dinheiro render mais:

62% estão aumentando seus conhecimentos sobre planejamento financeiro e investimentos

52% estão criando um plano que as ajudará a atingir metas de curto e longo prazo

44% estão buscando ajuda profissional

42% estão investindo mais

O que as mantém sem confiança

Das entrevistadas, 64% gostariam de ser mais ativas em relação às suas finanças e decisões de investimentos. Mas algumas questões as impedem de avançar:

70% dizem que para investir elas precisariam estudar mais sobre

65% dizem que elas poderiam investir, ou investir mais, se tivessem passos mais claros do que fazer

Como ganhar confiança para investir

O estudo aponta alguns passos para que as mulheres se sintam mais confiantes em sua habilidade para poupar para o futuro e tomar decisões sobre investimentos que ajudem o dinheiro a render mais:

Investir consistentemente uma porção do salário

Selecionar investimentos diversificados como fundos e ETFs

Ter uma visão de longo prazo sobre os investimentos

Começar cedo

Ter tempo para se educar sobre tópicos de finanças pessoais

Outro passo importante para ganhar confiança é montar um plano financeiro: 71% das mulheres que se propuseram a fazer um se sentiram mais confiantes, aponta a pesquisa.

Situação financeira

Investir não é simples se você não tem uma situação financeira confortável. É necessário solucionar e entender o que no orçamento não está dando espaço para investir.

Do total, 52% das mulheres se preocupam com as finanças no longo prazo, 37% em gerenciar dívidas e 32% em não ganhar dinheiro suficiente.

A situação financeira preocupa mais as mulheres mais jovens. Mas, no total, 34% das mulheres dizem que sua situação financeira as preocupa pelo menos uma vez por mês.

Entre as gerações:

Millenials

77% dizem que suas finanças as deixam constantemente preocupadas

44% dizem que a situação financeira as deixa preocupadas pelo menos uma vez por mês

Geração X

73% dizem que suas finanças as deixam constantemente preocupadas

37% dizem que a situação financeira as deixa preocupadas pelo menos uma vez por mês

Boomers

59% dizem que suas finanças as deixam constantemente preocupadas

22% dizem que a situação financeira as deixa preocupadas pelo menos uma vez por mês

