Mulheres só investem mais do que os homens na poupança

Para que tenham oportunidade de investir mais, diz a coordenadora do FGV-Cef, as mulheres precisam obter mais renda. "Sabemos que em geral, a mulher ganha menos do que os homens. Além disso, quando se tornam mães, a maioria opta por sair do mercado de trabalho, voluntariamente ou involuntariamente, o que tem impacto na sua renda. É um número gritante".

Para a mulher evoluir nos investimentos na proporção da população que representa, conclui Yoshinaga, é necessário avançar nestas pautas.

É possível ver alguns avanços. Na compra de ações a diferença entre os sexos vem diminuindo, ainda que de maneira tímida. Ou seja, as mulheres estão gradualmente diversificando mais a carteira de investimentos. Em 2013, 7% das mulheres investiam em ações e FIIs. Em 2021, o número subiu para 24%, segundo dados da B3.

Minoria entre analistas especializados

Além de a mulher ter menos educação financeira e renda para investir, falta ainda uma maior representatividade feminina do outro lado do balcão. É uma forma a criar identificação e incentivar a mulher a entrar no universo dos investimentos.

Segundo pesquisa da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) sobre influenciadores de investimentos, existem atualmente 35 influenciadoras femininas que falam sobre educação financeira e investimentos. Apesar de populares, elas ainda somam apenas 12% do total no mercado e se posicionam majoritariamente no início da jornada de investimentos. Enquanto as mulheres representam 34% dos produtores de conteúdo, somam 16,4% dos analistas, 9,1% dos especialistas, 8% de investidores independentes e apenas 3,1% entre os classificados como traders.

Quando olhamos para o público feminino entre os analistas de investimentos certificados, mais uma vez, o porcentual de mulheres diminui quanto maior é a especialização. Apesar de já serem maioria quando levamos em conta a certificação CPA-10 (53%), o porcentual cai para 44% quando são considerados profissionais com CPA-20, 32% quando se trata de certificação CEA, e 7% quando se trata da CGA, que habilita profissionais para atuarem como gestores de , segundo dados relativos a setembro de 2020 compilados pela Anbima.

Mas há um esforço do mercado financeiro para mudar. Tanto que começam a aparecer vagas exclusivas para analistas de investimentos do sexo feminino.