Multiplan dispara com recuperação do aluguel e puxa ações de shoppings

As da Multiplan (MULT3) chegaram a subir 8% nesta quinta-feira, 29, com investidores reagindo ao balanço trimestral divulgado na última noite. No segundo trimestre, a empresa teve de 93,8 milhões de reais, 32,4% acima do registrado no mesmo período do ano passado. O resultado também superou o consenso de mercado, que era de 82,8 milhões de reais, segundo estimativas colhidas pela Bloomberg. O lucro líquido ajustado foi ainda maior, de 105,9 milhões de reais.

O resultado foi impulsionado pela receita de locação das áreas de shoppings, que ficou em 258,4 milhões de reais, representando um crescimento de 287% na comparação anual e de 38% na trimestral. Em 7 shoppings da Multiplan, a receita de locação chegou a superar a do segundo trimestre de 2019, antes de todos os efeitos da pandemia,

A recuperação foi um dos pontos mais comemorados pelo mercado, elevando as expectativas para os números do segundo semestre, tendo em vista que o início do segundo trimestre capturou períodos de maior restrição de mobilidade.

O balanço forte da Multiplan também impulsiona ações de outras administradoras de shoppings, com o mercado reavaliando as expectativas para os próximos resultados do setor. No início da tarde, as ações do Iguatemi (IGTA3), BrMalls (BRML3), JHSF (JHSF3) e Aliansce Sonae (ALSO4) subiam 2,7%, 1,4%, 0,8% e 2,3%, respectivamente.

“Recuperação já é realidade para os shoppings, que têm mostrado uma tendência positiva - assim que as restrições foram suspensas, as vendas e os aluguéis responderam rapidamente. Então, esperamos um segundo semestre forte”, afirmam analistas do BTG Pactual em relatório. Com preço-alvo de 31 reais, o banco vê um potencial de alta (upside) de 35% em relação ao do último fechamento

No trimestre, as vendas dos lojistas ficaram em 3 bilhões de reais, 411% acima do registrado no mesmo período de 2020, mas 2% abaixo do segundo trimestre de 2019. Por outro lado, a recuperação do horário de funcionamento alimenta as expectativas para os próximos resultados. Em média, os shoppings da Multiplan operaram por apenas 72% de sua capacidade de horas. Mas, segundo a empresa, este indicador bateu 97% neste mês.

Analistas do Itaú BBA classificaram a recuperação do horário de operação como uma “grande esperança”. “Este é o melhor cenário desde a reabertura dos shoppings em meados de 2020”. Com projeção de upside semelhante à do BTG Pactual, o Itaú BBA tem preço-alvo de 30,8 reais para os papéis da Multiplan.