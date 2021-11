Musk vendeu cerca de US$ 1,1 bi em ações da Tesla após enquete no Twitter

O fundador e diretor executivo da Tesla, Elon Musk, vendeu 5 bilhões de dólares (cerca de 27,47 bilhões de reais) em da fabricante de veículos elétricos depois de fazer uma enquete no Twitter perguntando se ele deveria vender 10% de suas ações na empresa.

Musk, o homem mais rico do mundo com um patrimônio líquido de 300 bilhões de dólares, vendeu 4,5 milhões de ações esta semana, de acordo com documentos protocolados na quarta-feira junto à SEC, agência reguladora do mercado dos Estados Unidos.

Mas os documentos não indicam que ele tenha atuado em resposta à pesquisa que começou sábado, na qual 57,9% dos 3,5 milhões de participantes responderam a favor da venda das ações.

Na segunda-feira, ele vendeu 1,1 bilhão de dólares em ações para liquidar obrigações fiscais relativas ao exercício de de compra de papéis. A venda começou sob um plano de troca definido em setembro, semanas antes da pesquisa.

Não ficou claro se o restante da venda, relatado terça e quarta-feira, também foi agendado antes da votação no Twitter. Nestes dias, ele vendeu cerca de 3,6 milhões de ações por 4 bilhões de dólares.

Musk tuitou no sábado: "Foi muito falado de que ganhos não realizados são uma forma de evasão fiscal, então proponho vender 10% de minhas ações da Tesla. Você apoia isso?"

"Vou respeitar o resultado desta enquete, seja ele qual for", acrescentou em outro tuíte depois de postar a enquete para seus 63 milhões de seguidores.