'Não é sexy falar que investir exige paciência', diz best seller

O escritor americano Morgan Housel começou a escrever sobre finanças após a de 2008. Com a economia dos Estados Unidos em ruínas, ele começou a se perguntar o que aconteceu, e por que as pessoas agiram como agiram durante a crise. "Percebi que não havia resposta para a pergunta".

Esse foi o insight inicial para escrever "Psicologia financeira", best seller sobre vieses comportamentais que têm impacto sobre investidores. O livro já vendeu 1 milhão de exemplares ao redor do mundo e foi publicado recentemente no Brasil.

Além de expor os principais pontos de sua obra, Housel ressalta a necessidade do investidor ser otimista e, ao mesmo tempo, aceitar o caos do mercado na palestra de abertura da Latin America Investment Conference (LAIC), organizada pelo Credit Suisse.

Ele exemplificou a ideia com alguns dados. Em 40 anos, um índice de 3 mil americanas registrou 12% de retorno ao ano. Contudo, se verificarmos como as 3 mil empresas realmente se saíram nesse tempo, o resultado é bastante heterogêneo. "A maior parte das empresas perdeu dinheiro e saiu do mercado. Apenas 7% registraram retornos fantásticos".

Housel também aponta que o S&P 500 teve diversos ciclos de queda entre 5% e 20% ao longo do tempo. E diz que embora a ação da Netflix multiplicou seu valor inicial em 500 vezes, o investidor teve de encarar diversas perdas para chegar a esse retorno. "Para ganhar 500 vezes mais você precisaria perder duas vezes a metade do seu patrimônio".

Portanto, ele recomenda sempre considerar surpresas e volatilidade para conseguir se dar bem nos investimentos. "Quando os mercados globais caírem 10% ou mais, é necessário lembrar que se quer ser investidor pelos próximos 50 anos. Não se deve evitar o risco, mas entender como se sobrevive a ele. O caos e a perda podem levar a um grande crescimento. Basta não interromper o ciclo".

Bom comportamento financeiro independe de educação

Housel contou na palestra a história de dois investidores: Grace e Richard.

Grace nasceu em uma fazenda de Chicago, de origem humilde e que nunca casou ou teve filhos, morou na mesma casa a vida toda e trabalhava como secretária. Morreu aos 100 anos, e deixou de herança 7 milhoes de dólares para a caridade: sempre pegava o que conseguia economizar com salário e investia na de valores.

Já Richard nasceu em uma família rica, estudou em Harvard e fez um MBA em universidade de Chicago. Começou a trabalhar em Wall Street na década de 80, em um grande banco, e se tornou filantropo. Até que ficou sem ativos e sem renda, e precisava vender a mobília da casa para comer.

Como alguém sem cultura, experiência, pode ter um desempenho melhor do que alguém que foi para Harvard? Na visão de Housel, o bom investimento não se trata de conhecimento ou inteligência, mas sim sobre comportamento. "Comportamento é algo difícil de aprender mesmo para as pessoas mais espertas, pois não dá para resumir em gráficos e planilhas. É ignorado, mesmo sendo o aspecto mais importante de um investimento bem sucedido".

É importante, portanto, o investidor se perguntar qual é o seu relacionamento com a ganância e o medo, conclui.

Sucesso só se obtém no

O escritor ilustra quanto tempo é necessário para se ter sucesso nos investimentos com a história de Warren Buffet: 99% do patrimônio de 100 bilhões de dólares do megainvestidor foi obtido após ele completar 68 anos. "Precisamos ter um amplo horizonte para investimentos, e não depender de sorte. Se Buffet tivesse se aposentado aos 60 anos provavelmente nunca ouviríamos falar dele. Ele foi consistentemente bom por muitos anos. Quanto de paciência e resiliência precisou para manter seus investimentos?".

Housel aponta que muitos investidores acham que longo prazo varia entre um ano a cinco anos, mas isso é um erro. "Longo prazo é algo entre 10 e 20 anos. É muito fácil subestimar quanto tempo é necessário para o sucesso. Mas o progresso é medido a cada geração, e juros compostos nunca são intuitivos. Não há nada mais poderoso no investimento que aumentar o seu tempo de investimento. Ninguém quer ouvir isso porque não é sexy. Mas é isso que devemos saber".

Controle suas expectativas e ambições

Perguntados sobre qual foi a melhor década na economia dos Estados Unidos, muitos americanos respondem que foram os anos 50, quando muitos conseguiam trabalho e prosperavam. Mas Housel aponta diversos fatos que mostram que a situação financeira atual é melhor do que a daquele tempo: a morte no trabalho era três vezes maior, as casas 37% menores e os alimentos representavam 29% do orçamento (hoje, representam 12%).

Por que então tanta nostalgia? Porque havia menos desigualdade entre pobres e ricos, afirma. "Não haviam atletas que ganham 20 milhões de dólares ou CEOs recebendo supersalários. Ou seja, poucas pessoas estavam ficando mais ricas e aumentando expectativa das demais".