Não sou candidata, mas quero mudar o país, diz Luiza Trajano

O interesse de parte das pessoas em ver Luiza Trajano, presidente do conselho de administração da Magazine Luiza, na política é enorme, mas uma das executivas mais admiradas do Brasil continua sendo categórica: não é candidata e não vai entrar para disputas partidárias.

"Desde menina, eu sou política, porque eu participo da política do meu país. Realmente estamos precisando de uma mulher [na política], mas eu não vou sair candidata a nada", disse ela durante o evento BTG Bankers Experience, realizado pelo banco de investimentos com a rede de assessores de investimentos da instituição. Apesar de negar a candidatura formal a algum cargo político, Trajano reforçou que vai "atuar fortemente" na área política por meio de iniciativas como o Mulheres do Brasil, do qual faz parte.

"Vamos trabalhar no planejamento de educação, saúde, emprego e habitação. Outra frente é estimular nossos cientistas, estamos em um grupo de reitores e cientistas para pensarmos . E precisamos mudar o sistema político-partidário colocando 50% das mulheres nas cadeiras do Congresso.Temos que ter projetos pelo Brasil", afirmou.

Luiza Trajano participou de painel sobre o mundo dos negócios no pós-pandemia ao lado Kristian Huber, co-fundador da Loft, e Thadeu Diz, co-fundador da Zee Dog. Entre os temas comentados, os três empresários falaram sobre a presença da tecnologia nos negócios, a relevância do desenvolvimento da experiência do usuário e o cuidado de não perder relações humanizadas nessa cadeia, para se conectar com clientes e parceiros, especialmente no pós-pandemia.