Naomi Osaka, no centro das atenções olímpicas e contra o racismo

Emili Omuro se inspira no papel de Naomi Osaka na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio, mas essa adolescente filha de um casal inter-racial acredita que o Japão deve melhorar sua aceitação de pessoas mestiças.

Na sexta-feira, Osaka, de 23 anos, de mãe japonesa e pai haitiano, vencedora de quatro Grand Slams no tênis, escalou uma réplica do Monte Fuji no Estádio Olímpico de Tóquio para acender a pira olímpica, o grande momento da abertura dos Jogos marcados pela pandemia.