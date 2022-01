Nathalia Arcuri oferece cursos de finanças por R$ 1 durante 24 horas

Janeiro é, para muitas pessoas, o período considerado ideal para colocar a vida em ordem ou dar início a uma nova rotina. Isso vale especialmente para as finanças pessoais, seja para quem quer sair das dívidas ou começar a poupar e . Uma oportunidade de contar com um apoio profissional para a guinada será oferecida por Nathalia Arcuri, especialista em finanças e fundadora da Me Poupe!, a sua plataforma de conteúdo financeiro.

Nathalia Arcuri, que também é colunista da EXAME, vai disponibilizar dois de seus cursos sobre planejamento financeiro, o "Eu, Chefe de Mim", voltado para trabalhadores autônomos, e o "Meu Salário, Minhas Regras", para quem recebe salário fixo, pelo valor simbólico de R$ 1. Originalmente, eles são oferecidos por R$ 499 cada um.

Os cursos ficarão disponíveis com o desconto de 99,80% por um período de 24 horas. O link para aquisição será disponibilizado em uma live no canal da Me Poupe! no YouTube nesta quinta-feira, dia 6 de janeiro, às 20h.

O canal da Me Poupe! tem 6,64 milhões de inscritos no YouTube e é um dos maiores do mundo em conteúdo financeiro.

“Os últimos dois anos não foram fáceis para o mundo e ainda menos para o Brasil. A taxa de desemprego no país é o dobro da média mundial. Sabemos que a maneira mais eficaz de transformar essa realidade é por meio da educação financeira", afirmou Nathalia Arcuri.

"Temos centenas de conteúdos gratuitos em todas as nossas plataformas, mas poder oferecer o nosso método exclusivo em um treinamento mais completo para quem tem vontade de mudar de vez sua vida financeira me deixa muito realizada, pois são elas que vão ajudar a transformar o país”, ressaltou a empreendedora.

Cada curso conta com 4 horas de aprendizado, 11 videoaulas, além de material de apoio, e-books, certificado digital de conclusão e aplicação na prática do método N.A, desenvolvido por Nathalia Arcuri. Mais de 25 mil alunos já tiveram aulas com a especialista em finanças e empreendedorismo.

No treinamento, Arcuri ensina a mesma metodologia que aplicou aos participantes do reality show Me Poupe!, em que ajudou, em quatro semanas, a transformar a vida de endividados e autônomos com problemas nos negócios. A terceira edição do programa estreia na próxima segunda-feira, dia 10 de janeiro, no canal da Me Poupe! no YouTube.

Para quem adquirir um dos cursos com desconto, o período para conclusão será de três meses.