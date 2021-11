Natura &Co e WaterBear lançam documentário em serviço de streaming

Parceria entre Natura &Co e WaterBear

O grupo Natura &Co estabeleceu uma parceria de colaboração com a WaterBear em agosto deste ano. Como membro fundador da rede, Natura &Co é parte do ecossistema do serviço de streaming e participará das principais ativações para a COP26.

Natura &Co também compartilhará histórias por meio de um canal próprio na plataforma, com conteúdos que se relacionam ao Compromisso com a Vida, visão de sustentabilidade do grupo para 2030.

Um dos pilares da visão é enfrentar a climática e proteger a Amazônia. Garantir a igualdade e a inclusão, e abraçar a circularidade e a regeneração também estão nas metas.

“Quando lançamos o “Compromisso com a Vida”, compartilhamos nosso plano para resolver alguns dos problemas mais desafiadores de nosso tempo. Os desafios futuros vão redefinir nosso conceito de cidadania. É por isso embarcar =mos nesta jornada com WaterBear Para tocar os corações e mentes dos cidadãos, devemos envolvê-los com conteúdo que inspire todos a agir”, diz Marcelo Behar, vice-presidente de sustentabilidade e assuntos corporativos do Grupo Natura &Co.

Serviço de streaming especialmente voltado à temática da natureza, a WaterBear é uma criação de Ellen Windemuth, produtora executiva de Professor Polvo, documentário vencedor do Oscar 2021. Com um catálogo de documentários premiados e conteúdos originais baseados nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, a plataforma busca abrir caminho para a conscientização, educação e para ação em prol dessa agenda.

Para Tom Zaranko-Carver, diretor do filme, Plenty of Tree é uma história de esperança. “Essa história prova que a ciência moderna, a indústria de grande escala e a preservação da floresta podem coexistir, e mostra ainda o quão grande é o impacto que nossas escolhas como consumidores podem ter sobre as pessoas”, afirma.

