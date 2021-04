Navio atômico mira viagens ecológicas de US$ 3 mi com cientistas

Um navio movido a energia nuclear cheio de cientistas, ativistas e bilionários, navegando pelo mundo e examinando a situação dos oceanos. Esse é o sonho do empresário Aaron Olivera, que acredita que a nova embarcação ajudará a aumentar a consciência ambiental.

O navio, chamado Earth 300, foi projetado pelo especialista em super iates Ivan Salas Jefferson. Com quase 300 metros de comprimento e 60 metros de altura, terá capacidade para acomodar 425 pessoas. A maioria deles será funcionários, cientistas e estudantes, viajando gratuitamente. Um punhado de turistas ricos, alojados em suítes luxuosas, pagará US$ 3 milhões cada um por uma viagem de 10 dias - ajudando a tornar o empreendimento lucrativo.

Em um jantar de lançamento em Singapura, Olivera falou rápida e entusiasticamente sobre seu sonho, citando nomes de empresários e políticos no meio de frases emocionantes sobre como salvar o meio ambiente, inspirar a juventude e promover a ciência. Ele quer que o Earth 300 seja um ícone arquitetônico global que incentive as pessoas a pensar mais seriamente sobre o clima. O design modernista, as linhas simples, a plataforma de observação e a “esfera científica” de vidro de 13 andares devem causar admiração.

“Queríamos que a esfera inspirasse quem quer que olhe para ela a salvar o planeta”, disse Olivera. “Imagine se pudéssemos construir um objeto que galvanizaria as pessoas em todo o planeta.” Ele chama o navio de “A Torre Eiffel de nossa geração”.

Além da ambição, ainda há um longo caminho para tornar o barco uma realidade. Demorou seis anos e US$ 5 milhões para chegar a este ponto, em que o projeto é avançado o suficiente para levar os estaleiros a acertar as cotações de construção. Olivera disse que o grupo está considerando estaleiros na Europa e na Coreia do Sul. Os executivos do Earth 300 estimam que o custo total ficará entre US$ 500 milhões e US$ 700 milhões.

Parte do alto seria uma usina de energia atômica com emissão zero da empresa Core Power, com sede no Reino Unido, que está desenvolvendo um reator de sal fundido embarcado, uma tecnologia liderada pela TerraPower, empresa nuclear americana fundada por Bill Gates.