Negros no mercado de trabalho: evento Afro Presença discute impactos

Com a intenção de promover a inclusão de universitários negros no mercado de trabalho, aproximando-os de um cenário mais justo e igualitário, acontece nos dias 8, 9 e 10 de setembro a nova edição do Afro Presença, evento gratuito e online.

Idealizado e coordenado pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo e com realização do Rede Brasil do Pacto Global da ONU, o Afro Presença tem o mote “Derrube muros, abrindo portas”.

“A desigualdade brasileira continua a ocupar os primeiros lugares no ranking mundial e não conseguiremos reduzi-la se não atacarmos diretamente o racismo estrutural, por meio de concretas para que mais pessoas negras assumam posições de liderança, ocupadas majoritariamente por brancos”, diz Carlo Pereira, diretor-executivo da Rede Brasil do Pacto Global.

De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), nas universidades públicas, negros e negras são maioria, no entanto, a participação em cursos de excelência não é refletida em oportunidades no mercado de trabalho.

“Entendemos que os processos seletivos no campo profissional precisam ser revisitados. Todas as lógicas excludentes, de forma expressa ou implícita, precisam ser identificadas e eliminadas”, diz Valdirene Silva de Assis, Procuradora do Ministério Público do Trabalho, coordenadora da coordigualdade do MPT-SP e do Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros Universitários do MPT.

A edição de 2021 prepara novidades ao público, como a apresentação de aulas magnas com personalidades e profissionais de expressão em seus segmentos de atuação, com possibilidade de interação e bate-papo com os painelistas.

Entre os nomes confirmados estão Hélio Santos, cofundador do Instituto Brasileiro da Diversidade, Maurício Pestana, jornalista, CEO do Fórum Brasil Diverso e Presidente do Conselho Editorial da Revista RAÇA, Maria Gal, atriz e produtora brasileira, Lica Oliveira, atriz, jornalista e ex atleta e mais.

O evento também trará oficinas de recursos humanos e painéis com universidades, empresas, agências de publicidade e escritórios de advocacia, levando debates sobre o mercado de trabalho e buscando reverter o quadro de desigualdade. Além disso, os participantes poderão compartilhar seus currículos para as vagas de trabalho oferecidas no evento.

O Afro Presença reserva, ainda, atrações de encerramento ao final de cada dia, com performance de artistas que traduzem a magnitude do projeto. Para participar, basta acessar o site www.afropresenca.com.br e preencher o formulário de inscrição. As inscrições estarão abertas até o final do evento.