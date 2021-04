Nem renda fixa nem variável. Conheça as debêntures participativas da Vale

Diferentemente dos acionistas da Vale, os detentores dos papéis não compartilham dos riscos inerentes ao negócio de mineração, como passivos ambientais. Isso porque a relação dos investidores com a empresa é ditada por um contrato de dívida e as regras para remuneração não se alteram.

Venda pelo governo e BNDES permitiram acesso aos títulos

As debêntures participativas da Vale estão agora mais acessíveis a investidores porque recentemente o governo federal e o BNDES, os dois principais debenturistas individuais, venderam seus papéis no mercado como parte da estratégia de redução do déficit fiscal do governo.

Essas aplicações podem ser adquiridas por cerca de 60 reais no mercado secundário. Contudo, não são tão democráticas na prática: em geral corretoras estão vendendo estas debêntures em um lote mínimo de 100 mil reais. A negociação é realizada no mercado de balcão, assim como qualquer título de renda fixa.

As debentures foram emitidas como forma de viabilizar a privatização da Vale em 1997. O objetivo da emissão foi permitir ao governo federal e demais acionistas da empresa uma forma de participar dos ganhos com os direitos minerários da companhia após a operação e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos relacionados à atividade da empresa. Por isso os papéis têm uma estrutura única, que foge da regra do mercado. O valor de mercado dos títulos é de 23 bilhões de reais.

Rendimentos e eventuais ganhos de capital com as debêntures estão sujeitos a imposto de renda (alíquota regressiva).

Quais são as perspectivas para os papéis?

O cenário base traçado pelo BTG considera um preço do minério no em um patamar conservador, ligeiramente acima do custo marginal dos grandes produtores (U$$ 70 por tonelada). Num cenário ainda mais conservador, os analistas igualam o preço ao custo marginal de produção no longo prazo. Segundo eles, um valor abaixo desse nível é insustentável, pois, assim como em outros ciclos da commodity, as principais mineradoras reduziriam a oferta para elevar o preço do minério.

Em ambos os cenários, os papéis podem ser adquiridos no mercado local por até 75 reais e ainda assim entregarem um prêmio sobre os títulos offshore mais longos da mineradora. Apesar das debêntures não serem isentas de IR, a remuneração estimada é atrativa, mesmo quando comparada à taxa ofertada por títulos de renda fixa isentos.

Como a possibilidade de recompra afeta investidores?

A escritura das debêntures da Vale foi alterada em março e passou a permitir a possibilidade de recompra parcial ou total dos papéis pela companhia. Apesar de essa perspectiva poder impactar a remuneração dos investidores, a regra é comum nos mercados de dívida.

Para Costa, a recompra é provável e pode acontecer num horizonte próximo. “Não faz sentido a Vale manter uma dívida que custa 8,5% ao ano se ela pode emitir títulos longos no mercado offshore a 4%. Mas mesmo nesse cenário, os títulos seguem atrativos, e a recompra é a cereja do bolo".

O yield estimado para os próximos 12 meses, segundo o analista, é superior a 11% porque o minério de ferro está sendo negociado a U$S 170. "Para a Vale recomprar os títulos, ela teria que fazer uma oferta superior ao preço atual de mercado. Em outras palavras, o investidor embolsaria o prêmio mais elevado esse ano e ainda teria um ganho de capital”.

De acordo com o comunicado a mercado divulgado pela Vale, a mineradora não considera a recompra antecipada das debêntures neste momento, pois a estratégia não é prioridade de alocação de capital. No entanto, a companhia realizou um exercício de recompra de ações nas últimas semanas.

Além disso, a nova cláusula não permite que a Vale recompre as debêntures a um preço igual ou inferior ao negociado no mercado secundário, algo que, na visão do BTG, desincentiva a possibilidade no curto prazo.