Nem Tesla, nem bitcoin: veja criptoaposta de Elon Musk para buscar fortuna

O Bitcoin acaba de fazer aniversário de 13 anos, mas quem tem motivos para comemorar são os investidores. A criptomoeda deixou o “inferno astral” para trás e voltou às máximas em outubro, atingindo a cotação de US$ 66 mil pela primeira vez na sua história.

Apenas em 2021 já são mais de 125% de entregue pelo Bitcoin em dólar. Na ponta do lápis, quem investiu nele em janeiro deste ano, já pôde dobrar o dinheiro investido - tudo em menos de 11 meses e no mesmo período em que a conservadora perde para a inflação e a brasileira rui em meio ao caos político e fiscal que o Brasil vive.

Mas se você acha isso muito, saiba que o Bitcoin está sendo “rebaixado” no campeonato de valorização das . Para você que não sabe, o site CoinMarketCap possui um ranking de valorização com as 100 maiores criptomoedas existentes. E o retorno anual do Bitcoin, no dia em que escrevo esta matéria, amarga a 77ª posição.

Por mais que a criptomoeda esteja vivendo um momento único em sua trajetória o seu retorno é pouco se comparado a outros ativos menores e com maior potencial que o Bitcoin. Te digo isso, porque a outra ponta da tabela está praticamente dominada por projetos de outras classes de criptoativos.

Estou falando de um segmento do universo cripto que está entregando os maiores retornos do ano. Para que você tenha ideia, apenas um desses protocolos conseguiu multiplicar por 150 vezes o dinheiro de quem investiu nele no início deste ano ao valorizar simplesmente 15.425% apenas em 2021.

E não... não estou falando de NFTs, smartcoins, criptomoedas ou gamecoins. O que me refiro aqui são as criptomoedas ligadas a classe que é vista pela Nasdaq como o possível próximo Bitcoin, as chamadas DeFis.

Caso você não saiba, DeFi é a sigla em inglês para Finanças Descentralizadas. A sigla se refere a serviços financeiros parecidos com o que estamos acostumados a ver no mercado tradicional, como empréstimos, seguros, transferências, pagamentos etc.

A diferença é que tudo se dá 100% por criptoativos distribuídos em plataformas de blockchain, como a Ethereum, e sem vínculo com bancos, seguradoras ou outras instituições. Mas calma: assim como com você não precisa ser cliente da empresa listada em bolsa, com as DeFi você também não precisa movimentar dinheiro nas plataformas.

Basta comprar seus tokens em reais por exchanges (corretoras de criptoativos) - e quem vem fazendo isso está se dando bem. Como disse aqui, enquanto o Bitcoin entregou singelos 120% de valorização em 2021, o protocolo DeFi Fantom entregou 17.941%.

Quem deve estar se dando bem é o bilionário dono da Tesla, Elon Musk. Depois de mexer com os mercados e fazer a cotação do Bitcoin disparar 56% em um dia, o bilionário parece estar apostando neste novo segmento de cripto a ponto de tuitar para "não duvidar do potencial do DeFi”:

"Não duvide do DeFi"

E o bilionário não é o único. O potencial dessa classe de ativos é tão grande que o analista dono da carteira de criptomoedas mais rentável do Brasil, André Franco, acredita que depois de AXS, serão as criptomoedas deste segmento que formarão a próxima geração de milionários no Brasil.

Quem seguiu essa indicação em janeiro ficou milionário com um investimento de menos de R$ 5 mil

Embora seja uma projeção ousada, não é a primeira vez que Franco faz um alerta de criptoativos com potencial para gerar novos milionários a partir de um investimento pequeno. No dia 16 de janeiro de 2021, o analista indicou a compra da criptomoeda AXS para quem acompanha o seu trabalho.

Diferente de hoje, AXS ainda era uma mera desconhecida que custava apenas 54 centavos de dólar e possuía valor de mercado de “apenas” US$ 31 milhões - exatas 37.741 vezes menos do que o do Bitcoin.

Mas André estava certo de que a tese por trás dos jogos desenvolvidos em blockchain que pagavam para que os usuários jogassem ia se tornar uma tendência. Para o analista, era algo óbvio e nunca entendia por que os outros não viam da mesma forma que ele.

No início André foi ridicularizado por alguns youtubers e influencers de finanças, mas quem ignorou o ruído e decidiu dar um voto de confiança para o analista na época, provavelmente conseguiu ficar milionário.

Afinal, desde o dia 16 de janeiro, AXS saiu da casa dos centavos para ser cotada hoje em incríveis US$ 135. Trata-se de uma multiplicação de incríveis 25.000%, transformando cada:

Agora, para aqueles que ficaram de fora da valorização exponencial que AXS entregou, André decidiu montar uma carteira somente com as DeFis que, na opinião dele, têm potencial para transformar um investimento pequeno em milhões de reais, da mesma forma que AXS fez.

E já convocou seus seguidores para conhecer todos os detalhes e receberem instruções de como no dia 29 de novembro. A boa notícia é que você pode se cadastrar gratuitamente para entrar na lista VIP dos investidores que serão avisados em primeira mão. O momento não poderia ser melhor para conhecer essa carteira.

A mudança no Ethereum 2.0 que fez milionários em 2021 agora está acontecendo de novo

Somado a esse fator ainda temos outro de extrema importância que faz o analista se empolgar com o futuro das criptomoedas selecionadas por ele. Muitos não sabem, mas, da mesma forma que os nossos computadores e celulares passam por atualizações robustas em seus sistemas operacionais, de tempos em tempos, alguns criptoativos também atualizam os seus protocolos visando melhorar pontos cruciais, como a operacionalidade, segurança e escalabilidade de suas operações.

Tudo para chamar atenção do mercado e atrair novos investidores. Afinal, ninguém gostaria de comprar um telefone ou computador que está desatualizado ou oferece perigo aos seus usuários. A lógica é a mesma para os ativos digitais.

Mas o que realmente importa nessa história é que algumas atualizações são tão grandes e tão importantes que causam um frenesi no mercado capaz de provocar verdadeiras supermultiplicações.

Um grande exemplo recente desse cenário foi a atualização que aconteceu no dia 01/12/2020 no Ethereum, chamada de Ethereum 2.0. Evento de escala global extremamente aguardado pelo mercado.

Isso porque a nova versão do Ethereum permite a escalabilidade da rede, processando mais transações em menos tempo.

Os olhos dos investidores brilharam com os resultados da atualização e, como consequência, o Ethereum saiu da casa dos 3 mil reais para hoje ser cotado em mais de R$ 26 mil.

Uma valorização de 12 vezes o valor investido, ou 1.300% em apenas 10 meses. E adivinha quando começou o movimento ascendente da segunda maior criptomoeda existente?

Exatamente na data do evento (01/12/2020), como você pode ver no gráfico abaixo:

Mas o pulo do gato desta atualização é que o Ethereum não foi o maior beneficiado. O aumento da escalabilidade da rede propiciou o ambiente ideal para que os criptoativos menores e mais fora do radar pertencentes à sua blockchain decolassem e entregassem retornos superiores ao próprio Ethereum, como a própria AXS.

Pois é, caso você não saiba AXS faz parte da cadeia do Ethereum e, por isso, parte da valorização da moeda se deve a essa atualização. Afinal, desde do dia 01/12/2020 ela saltou incríveis 25.675% e, como você já viu aqui, transformou:

Mas tudo isso já passou, quem conseguiu se antecipar ao evento em questão teve a chance de transformar um investimento relativamente pequeno em quase R$ 1,5 milhão. O importante é o que vai ocorrer daqui para frente.

E no dia 27 de outubro, um evento de escala similar foi iniciado. De acordo com o André Franco, ele tem potencial para impactar diretamente a classe de DeFi a ponto de poder fazê-las transformar um investimento pequeno em milhões de reais.

Uma nova oportunidade a sua frente

E, ao que parece, os frutos gerados a partir do evento já estão sendo colhidos pelos investidores que acreditaram neste fenômeno. Enquanto o Bitcoin dobra o dinheiro investido em 2021, dois criptoativos desse segmento já multiplicaram por mais de 100 vezes o seu valor no mesmo período.

Mas não se preocupe, porque nenhuma das criptomoedas citadas fazem parte da carteira focada em DeFis que André está selecionando. Também é bom esclarecer que retornos passados não garantem retornos futuros. Só coloquei esses exemplos aqui para que você possa ter dimensão do tamanho do lucro que você pode embolsar investindo nestas moedas.

Além disso, é claro que isso ainda está muito distante dos 28.000% que AXS entregou pós fenômeno. Mas, segundo André, a tendência é que os maiores saltos sejam percebidos agora, logo após o evento e até mesmo após essa data, como aconteceu com o AXS:

Você perdeu o bonde do Bitcoin e Ethereum? Aqui está sua nova chance de buscar fortuna com criptomoedas

O potencial disruptivo desta classe é tão grande que diversos especialistas apontam que o “novo Bitcoin” está escondido dentro dos DeFis. Um deles é o ex-CPO da Messari, maior plataforma de criptomoedas do mundo. Para ele investir em DeFis hoje é o mesmo que investir em Bitcoin pré-2013 e Ethereum pré 2016 "a nova oportunidade da década".

"Do ponto de vista de investimento, Bitcoin pré-2013 e Ethereum pré- 2015 foram oportunidades assimétricas únicas de uma vida toda. Na minha opinião, DeFi pré-2021 é a nova oportunidade da década. Se você perdeu os dois primeiros não perca este último" / Qiao Wang

Até mesmo o gigante de tecnologia Google começou a investir em projetos deste segmento das criptomoedas:

E o bilionário Mark Cuban também entrou na onda do DeFi. Para ele, investir em DeFi hoje é o mesmo que investir na internet no seu início. Vale lembrar que essa é uma afirmação de peso, já que Cuban foi um dos poucos que fez o seu primeiro bilhão justamente com empresas de tecnologia. Veja o depoimento abaixo:

Ao que parece ficar de fora desta classe de ativos é o mesmo que perder o bonde do Bitcoin. É claro que nada é garantido. Mas convenhamos que é assimétricamente vantajoso estar posicionado nos ativos da classe que todos esses bilionários estão apostando.

Ainda mais se levarmos em consideração que estamos na cara do gol de um evento que ajudou AXS a fazer 5 mil reais se tornarem R$ 1,4 milhões em menos de um ano. Você tem muito a ganhar e pouco a perder.

Você pode receber de graça a indicação da primeira criptomoeda para construir fortuna em 2022

A boa notícia é que você vai poder se juntar a esses bilionários e ter a chance de fazer fortuna junto com eles. Já que André Franco reuniu em uma carteira todos os protocolos DeFis que, na opinião dele, podem repetir o retorno exponencial de AXS e formar uma nova geração de milionários.

"Se você perdeu a chance de transformar 5 mil reais em R$ 1,4 milhão com AXS, por favor não perca essa. Eu acredito que um pequeno valor investido aqui tem potencial para se tornar uma fortuna, quem sabe, no curto prazo. E eu não sou o único, neste exato momento uma corrida silenciosa foi iniciada entre bilionários e empresas para investirem nesses ativos. Se eu fosse você não ficaria de fora” / André Franco.

O lançamento da carteira será feito por meio de uma transmissão online no dia 29 de Novembro para todos aqueles que se interessarem. Se você quiser garantir uma vaga “vip” no evento é simples, basta clicar aqui e se inscrever.

E não se preocupe, você não paga nada para se inscrever ou assistir a transmissão. Ela é 100% online e 100% gratuita, assim como o nome da primeira moeda que Franco selecionou. Isso mesmo, no evento do dia 29, você já vai sair com um dos nomes sem ter que desembolsar um real.

Mas seja rápido, como pode ver aqui, as criptomoedas deste segmento estão disparando. Essa pode ser a oportunidade perfeita para ter a chance de já fechar 2021 no verde e quem sabe, se tornar milionário em 2022, uma vez que os movimentos percebidos neste mercado são abruptos e rápidos. Quando menos esperamos ativos sobem 50%, 70% e até 100% em apenas um dia.

