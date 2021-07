Neon libera pagamentos com WhatsApp Pay para cliente pessoa física

A Neon anunciou que os clientes poderão usar o cartão de débito para realizar transferências pelo WhatsApp Pay. A ferramenta ficará disponível a partir desta quinta-feira, dia 22, aos clientes pessoas físicas do banco digital.

As transações serão totalmente gratuitas, e deverão ser habilitadas pelo app de mensagens. Em um primeiro momento, a transferência para contas de pessoas jurídicas não será possível, em razão de uma restrição imposta pelo Banco Central na regulamentação dos pagamentos pelo aplicativo.

"Obviamente queremos de oferecer para ambos perfis de clientes, mas a funcionalidade PJ não foi liberada pelo BC por enquanto", explica Marcelo Haddad, diretor da Neon.

O braço de contas de empresas no banco é populado principalmente por microempreendedores e pequenas empresas. Esse público, diz Haddad, ainda é mal atendido pelos grandes bancos. A ideia da Neon é oferecer o WhatsApp Pay para todos os clientes assim que possível, diante da importância que as vendas pela internet ganharam para os pequenos negócios.

Segurança e limites

O executivo da Neon conta que as transações terão um processo de autenticação diferente, chamado de app to app. Os clientes do banco que quiserem usar a ferramenta deverão seguir os seguintes passos: cadastrar o cartão de débito Neon no WhatsApp, selecionar a opção "Pagamento" na conversa com o contato que receberá o dinheiro, informar os valores e realizar a confirmação.

Na etapa de confirmação, o WhatsApp direcionará o cliente para um ambiente da Neon no aplicativo. Ali haverá uma autenticação por senha ou biometria.

"O processo app to app requer um desenvolvimento mais complexo, mas dá ao cliente uma camada extra de segurança para realizar as transações pelo WhatsApp", explica Haddad.

Ele conta que nesse primeiro momento as operações atenderão a limitações. Os clientes poderão movimentar até 1.000 reais por dia ou até 5.000 por mês, no total, e haverá um limite máximo de 20 transações diárias.

Transação a um toque

O WhatsApp tem um alto grau de adesão no mercado brasileiro. Os executivos do Neon lembram que o aplicativo está presente em 99% dos smartphones do país, e que 93% dos usuários acessam a plataforma de mensagens diariamente. Por ser uma ferramenta do dia-a-dia e de fácil uso, o WhatsApp pode se transformar em um importante aliado da indústria de pagamentos.

"O Pix trouxe um grande avanço, mas nem sempre ele é a solução mais simples para o cliente. Hoje, quando uma pessoa precisa fazer uma transferência para a outra ela vai pedir o número da chave de quem vai receber, copiar esses dados, levar para o aplicativo do banco e só então fazer a transferência. Com o WhatsApp Pay tudo isso fica concentrado em um ambiente", explica Paula Martinelli, vice-presidente de marketing da Neon.

