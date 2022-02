Nestlé lança produto social e lucro vai para Favela 3D, da Gerando Falcões

A fabricante de alimentos Nestlé e a ONG Gerando Falcões anunciaram na manhã desta quarta-feira, 2, o lançamento do primeiro produto social da Nestlé no mundo, no qual todo o gerado com a venda das barras de cereais & frutas será revertido para apoiar o projeto Favela 3D -- Digna, Digital e Desenvolvida, inciativa da Gerando Falcões que busca reestruturar as favelas para promover uma transformação completa, focada na melhoria da qualidade de vida de seus moradores.

"Entendemos que gilantropia é importante, mas se fizermos uma coisa baseada no modelo de negócio, como é o produto social, o impacto pode se dar por décadas. Esta é também uma oportunidade muito grande de contribuirmos para dar voz e oportunidades aos jovens talentos das comunidades do país, um dos principais pilares da nossa atuação como Companhia”, aponta", diz Marcelo Melchior, CEO da Nestlé Brasil.

O produto social foi uma cocriação da Nestlé com jovens da ONG que vivem em favelas na região metropolitana de São Paulo. A iniciativa integra uma parceria de e alcance entre Nestlé e Gerando Falcões, com foco em modelos sustentáveis de inovação social, que gerem valor para todos.

As se estruturam em três grandes pilares: inclusão social, empregabilidade e produto & negócio social. Desde 2018, as organizações já realizaram juntas ações de doações de alimentos, de apoio ao esporte e à inclusão social e também de contratação de jovens profissionais selecionados e capacitados dentro de iniciativas da ONG.

“A consciência social da Nestlé proporciona uma transformação ampla, começando pela oportunidade que a empresa dá aos jovens atendidos pela Gerando Falcões e chegando até as doações que são feitas para o Favela 3D, por meio da venda das barrinhas. Iniciativas como esta, que abrangem tantas frentes no combate à pobreza, são essenciais para mudar definitivamente a realidade do Brasil”, afirma Edu Lyra, fundador e CEO da Gerando Falcões.