NFTs em ascensão: como ganhar dinheiro com essa tendência global?

Quando o blockchain foi criado, em meados de 2008, ele já anunciava o início de uma revolução na forma com que as pessoas se relacionavam com o dinheiro. Mas ninguém poderia imaginar que, pouco mais de uma década depois, a tecnologia possibilitaria a criação de um criptoativo capaz de garantir a originalidade (e viabilizar a negociação virtual) de qualquer tipo de item – de vídeos icônicos do esporte a obras de arte.

Hoje, não só é possível fazer isso, como já tem gente ganhando bilhões com esse mercado.

Clique aqui e descubra como com segurança em um dos mercados mais promissores do mundo

Estamos falando dos NFTs (sigla em inglês para “tokens não-fungíveis”), os criptoativos colecionáveis e exclusivos que, ao longo dos últimos meses, se tornaram uma das principais tendências no mundo dos investimentos. Não à toa, o Dicionário Collins elegeu, nesta terça-feira, 23, “NFT” como a Palavra do Ano.

Para se ter uma ideia do potencial destes ativos digitais, basta olhar para os números. As vendas de NFTs aumentaram 55% em 2021 em comparação com o ano passado – com algumas gamecoins (criptoativos que fazem parte da categoria) chegando a valorizar mais de 11.000% apenas nos nove primeiros meses do ano.

A indústria dos games

Por falar em gamecoins, está aí uma das principais tendências do setor. Responsável por atrair a atenção de milhares de investidores para o universo dos games, os jogos virtuais que pagam usuários para jogar por meio de , tokens e NFTs se popularizaram de maneira acelerada desde o início da pandemia. Isso porque alguns destes criptoativos valorizaram tanto, que chegaram a entregar retornos ainda mais expressivos que os do bitcoin.

Um bom exemplo vem da AXS, criptomoeda oferecida como recompensa no jogo Axie Infinity, que já gerou mais de US$ 2,5 bilhões em volume de negócios. De acordo com um levantamento recente, a criptomoeda subiu mais de 100.000% desde o ano passado.

Não à toa, algumas das maiores empresas produtoras de jogos eletrônicos do mundo já deram indícios de quererem entrar neste mercado. Em uma conferência realizada nesta semana, o CEO da Eletronic Arts (EA), Andrew Wilson, afirmou que os NFTs e os games do gênero play-to-earn “são uma parte importante do futuro da indústria”.

Mas, afinal, como investir em NFTs?

Por mais promissor que este mercado tenha se tornado, a verdade é que, até pouco tempo atrás, a experiência de investir em NFT não era das mais agradáveis para o público brasileiro.

Isso porque, sem outras alternativas, o investidor precisava estar disposto a encarar toda a burocracia necessária para abrir conta em uma exchange internacional – e a depender exclusivamente do inglês para entrar em contato com o suporte caso tivesse qualquer dúvida. Recentemente, essa realidade mudou.

De olho na crescente relevância do mercado de NFTs e visando proporcionar uma experiência cada vez mais completa aos investidores brasileiros, o BTG Pactual digital lançou, no segundo semestre deste ano, o Coin NFT, o primeiro fundo de NFTs para o pequeno investidor do país.

Invista no primeiro fundo de NFT do Brasil com respaldo do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta no BTG Pactual digital

Com o objetivo de capturar valorizações neste mercado promissor, o fundo possui uma alocação sofisticada, com 20% em NFTs e gamecoins e 80% em swaps de ETFs de criptoativos. O valor mínimo para investir é 1000 reais e a é de 0,50% ao ano. Já a liquidez é de cinco dias corridos até a cotização + dois dias úteis para o pagamento

De acordo com o banco, o Coin NFT é indicado para quem: