No radar: Fed, Caged, Santander, Weg e o que mais move o mercado

Os principais índices internacionais operam sem uma direção única na manhã desta quarta-feira, 28, enquanto investidores aguardam pelo discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, após a decisão monetária prevista para às 15h de Brasília.

A ampla expectativa, mais uma vez, é de manutenção dos programas de estímulos, sem a alteração da taxa de juros americana, que segue no intervalo entre 0% e 0,25%.

Parte do mercado, porém, espera que Powell reconheça a melhora das condições econômicas no país, que tem acelerado o ritmo de vacinação e liberado ainda mais dinheiro por meio de pacotes fiscais.

Para muitos economistas americanos, esta pode ser a última decisão de juros antes que o Fed comece a avaliar algum aperto monetário. Afinal, o mercado de trabalho - que vinha sendo uma das maiores preocupações de Powell - já dá sinais de uma sólida recuperação, com a taxa de desemprego caindo para 6% em março e o número de postos crescendo 916.000 no mês. Para abril, a expectativa é de mais 925.000 empregos.

Outro sinal de retomada tem sido o dos imóveis americanos, que já estão com alta anualizada de 12%. Em algumas cidades, os imóveis já estão até 20% mais caros. Segundo dados divulgados na última semana, as vendas de casas novas já está em patamares recordes, tendo batido 1,021 milhão em março. Também em março, o Índice de Preço ao Consumidor americano chegou ao maior patamar desde agosto de 2018, ficando em 2,6%.

Caged

No Brasil, o principal evento econômico será a divulgação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), para o qual são esperadas 401.600 novas vagas. Na véspera, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou que os números devem vir fortes, chegando a afirmar que ao Estadão que a “economia está de pé novamente”.

Santander

O Santander (SANB11) deve divulgar o resultado do primeiro trimestre ainda pela manhã, abrindo a temporada de balanços dos grandes bancos. Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3) e Bradesco (BBDC4) irão apresentar seus números apenas na próxima semana. No mercado, a sultados-dos-bancos-e-hora-da-reacao/">expectativa é de que a redução das provisões contribua com um forte crescimento do lucro líquido. A exceção, segundo analistas, deve ser o próprio Santander, que reservou menos recursos contra calotes na chegada da pandemia. Segundo o Goldman Sachs, na média, o lucro líquido dos grandes bancos deve crescer 34%.

Weg

Queridinha pelos investidores, a fabricante de motores Weg (WEGE3) também irá apresentar seu balanço antes do início do pregão. De acordo com dados colhidos pela Bloomberg, a mediana das estimativas para o resultado é de lucro líquido de 713,5 milhões de reais, com as vendas batendo 4,82 bilhões de s.

Na véspera, a companhia também anunciou o plano de desdobramento de ações de uma para duas. No ano, os papéis da companhia permanecem praticamente estáveis, após já terem subido 120% em 2020.

Outros balanços

Após o encerramento do pregão, será a vez de CSN (CSNA3), Multiplan (MULT3), Odontoprev (ODPV3) e Tupy (TUPY3) apresentarem seus respectivos balanços do primeiro trimestre.

IPOs

Além da agenda de balanços, a de IPOs também segue agitada, com as precificações das ofertas da Hospital Care (HCAR3) e Vittia (VITT3) previstas para esta quarta.

Ontem, 27, a Caixa Seguridade (CXSE3) precificou suas ações em 9,67 reais, dentro da faixa indicativa entre 9,33 a 12,67 reais. A operação girou em torno de 5 bilhões de reais, sendo, até então, o segundo maior IPO do ano, atrás somente do da CSN Mineração, que levantou 5,2 bilhões de reais.

Quem também precificou sua oferta na véspera foi a Boa Safra (GBSA3), levantando 460 milh e reais, com cada ação saindo por 9,90 reais. Tanto os papéis da Boa Safra quanto os da Caixa Seguridade estreiam na bolsa nesta quinta-feira, 29.