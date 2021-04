No radar: sanção do Orçamento, BCE e o que mais move o mercado

As principais bolsas da Europa avançam na manhã desta quinta-feira, 22, com investidores à espera da decisão monetária do Banco Central Europeu (BCE) e atentos aos últimos resultados da temporada de balanços do primeiro trimestre. Nos Estados Unidos, onde as bolsas voltaram a subir na véspera após um início de semana de cautela, os índices futuros oscilam próximos da estabilidade.

BCE

No mercado, a ampla expectativa é de manutenção da taxa de depósito em 0,5% negativo e sinalizações de continuidade do programa de recompra de títulos por parte da presidente do BCE, Christine Lagarde. A decisão está prevista para sair pouco antes de abrir o mercado de futuros no Brasil, às 8h45.

Orçamento

Já entre os investidores locais, as atenções estarão voltadas para Brasília, onde se espera que o presidente Jair Bolsonaro sancione o Orçamento de 2021 nesta quinta. Na véspera, Bolsonaro sancionou a lei que retira gastos com programas emergenciais da meta fiscal - que até então vinha sendo um impasse para aprovação do Orçamento.

Volta de feriado

Além do cenário externo favorável e (possível) fim das incertezas sobre o Orçamento, o deve absorver parte da alta registrada nas bolsas internacionais na quarta-feira, 21, quanto o mercado local esteve fechado em função do feriado de Tiradentes. Ontem, os principais índices americanos registraram alta de cerca de 1%, enquanto o ETF EWZ (que representa o mercado brasileiro em Nova York) avançou 0,23%.

GPS e Hospital Care precificam IPO

Estão previstas para esta quinta a precificação das ofertas públicas iniciais (IPOs, na sigla em inglês) do Grupo GPS e do Hospital Care.

Do setor de segurança, o GPS havia estabelecido a faixa indicativa de 13 reais a 15,50 reais por ação. No entanto, de acordo com reportagem da Exame In, o grupo estaria disposto a aceitar o de 11,50 reais por ação, diminuindo o valor da empresa em 2 bilhões de reais em relação à avaliação anterior para 7,5 bilhões de reais. A expectativa é de que a empresa levante 1,9 bilhão de reais.

Em uma oferta menor, o Hospital Care havia definido a faixa indicativa entre 22,50 reais e 28,50 reais. Caso saia no centro da faixa, a 25,50 reais por ação, o IPO deve movimentar 790,5 milhões de reais.

Agenda econômica

Sem grandes divulgações macroeconômicas no Brasil, o principal dado do dia ficará a cargo dos pedidos semanais de seguro desemprego dos Estados Unidos. De acordo com a mediana das estimativas, devem ser registrados 617.000 pedidos, pouco mais que os 576.000 da última semana - o menor número desde março do ano passado, que marcou o início dos impactos da pandemia na economia americana.