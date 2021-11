Nome sujo? Feirão da Serasa em São Paulo dá desconto de até 99%

O consumidor que está com nome sujo ou com dívidas em atraso poderá renegociar suas contas na 26ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome. O evento voltará com atendimento físico a partir de terça-feira, 23.

Em São Paulo, a tenda estará localizada no Largo da Batata, na capital. Com atendimento das 8h às 20h, o local possibilitará que os consumidores consultem os acordos disponíveis em seu CPF, diretamente nas praças. O evento ocorre até o dia 27 de novembro. Não é necessário fazer agendamento prévio.

Além disso, é obrigatório o uso de máscara e a apresentação de um documento oficial com foto. A renegociação pode ser feita somente pela pessoa portadora do documento e da dívida.

Além das milhões de dívidas disponíveis para negociação, com descontos que podem chegar a 99%, durante o atendimento físico os consumidores poderão baixar o app da Serasa e receber o chamado “auxílio dívida”, que pagará 50 reais na carteira digital da Serasa para qualquer pessoa que negociar e pagar à vista acordos a partir de 200 reais, seja em uma ou várias dívidas somadas, através do aplicativo, até dia 30 de novembro.

O objetivo é trazer a oportunidade de recomeço para o maior número de brasileiros: de acordo com o último levantamento feito pela Serasa em outubro, a Região Sudeste possui mais de 28,5 milhões de pessoas inadimplentes e em São Paulo, são mais de 15 milhões de brasileiros que enfrentam dificuldades para conseguir crédito.

Além do atendimento nas tendas físicas, o Feirão Serasa Limpa Nome se estende até 5 de dezembro nos canais digitais oficiais da companhia e em mais de 7 mil agências parceiras dos Correios (uma taxa de R$3,60 é cobrada para a consulta. Também é necessário levar documento original com foto).

Serasa Limpa Nome 2021 – tenda física São Paulo:

Quando:

de 23 a 27 de novembro de 2021, das 08h às 20h

Endereço

Largo da Batata (Av. Brigadeiro Faria Lima, S/N, Pinheiros, CEP: 05424-050, São Paulo/SP)

Canais digitais