Nota Fiscal Paulista abre consulta a sorteio de R$ 2 milhões

Os consumidores cadastrados na Nota Fiscal Paulista já podem consultar no site os bilhetes com que irão concorrer ao sorteio especial de dezembro, em comemoração ao Natal. O 157º sorteio, no dia 15, distribuirá 5,7 milhões de reais. O prêmio principal é de 2 milhões de reais. A consulta dos bilhetes pode ser feita por meio do portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento, com CPF e senha do usuário.

Para a edição de dezembro, estão participando 9.036.888 pessoas físicas e 4.902 condomínios, que efetuaram compras em agosto de 2021 e solicitaram CPF ou CNPJs (no caso dos condomínios) nos cupons fiscais. São ao todo 80.114.883 bilhetes eletrônicos.

As 3.012 entidades sem fins lucrativos que receberam doações de notas fiscais estão participando com 16.379.799 bilhetes eletrônicos e vão concorrer no sorteio exclusivo a 55 prêmios que totalizam R$ 1 milhão, sendo cinco deles no valor de R$ 100 mil.

Para participar dos sorteios, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o processo, não é preciso repeti-lo - a inclusão nos sorteios seguintes é automática. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para concorrer.