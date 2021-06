Notre Dame Intermédica compra Centro Clínico Gaúcho por R$ 1 bilhão

A Notre Dame Intermédica assinou contrato para a aquisição do Centro Clínico Gaúcho, com o valor (enterprise value) da transação fixado em 1,06 bilhão de reais.

Em fato relevante, a companhia disse que esse montante será pago à vista, em dinheiro, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências.

Fundado em 1991 na cidade de Canoas (RS), o Centro Clínico Gaúcho é uma operadora verticalizada que oferece planos de saúde, planos dentais e serviços de saúde majoritariamente no Estado do Rio Grande do Sul.

Após a conclusão do negócio, o Notre Dame Intermédica afirmou que passará a deter um market share aproximado de 13,6% na região metropolitana de Porto Alegre.