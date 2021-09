Nova atualização da Apple; aumento do IOF e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira, 20, para começar o dia bem informado:

Nova ameaça da China, tensão pré-Super Quarta e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais registram perdas de mais de 1%, com preocupações sobre superendividamento da Evergrande e cautela antes de reunião do Fed

Apple lança hoje nova versão do iOS 15. Saiba o que muda no iPhone

Atualização vai ocorrer de forma gradual para os usuários no mundo e estará disponível a partir da sexta geração dos celulares

Novas alíquotas do IOF passam a valer nesta segunda-feira

A alteração valerá de 20 de setembro a 31 de dezembro de 2021. A receita de R$ 2,14 bilhões vai ser usada para compensar o aumento de gastos com o Auxílio Brasil

Vacina da Pfizer-BioNTech é segura em crianças de 5 a 11 anos, diz estudo

A vacina contra covid gerou a mesma resposta imunológica observada anteriormente em jovens de 16 a 25 anos

Cerco regulatório na China não deve afastar investidor, diz suíço Lombard

Para Stéphane Monier, CIO do Lombard Odier, medidas tomadas pelo governo são semelhantes às adotadas em países desenvolvidos e visam elevar o crescimento no

FIIs: de ativos nos levou a crescer, diz gestor do Alianza

Para Ricardo Madeira, gestor do fundo ALZR11, com cerca de 100 mil cotistas, o impacto da sobre os fundos de shoppings e lajes corporativas levou muitos gestores a mudar de estratégia

Americanas Summit: a importância do marketplace na estratégia de negócio

Ao longo do mês, evento da Americanas S.A. reforça a profissionalização dos mais de 100.000 vendedores no marketplace e visa atrair novos lojistas

Datafolha: para 69% dos brasileiros, situação econômica do Brasil piorou

Pesquisa mostra ainda que 39% da população estão pessimistas com a economia nos próximos meses

Governo quer leiloar aeroportos de Congonhas e Santos Dumont até abril

Edital deve ser apresentado pela Anac nesta terça com exigência de investimentos de cerca de R$ 7 bi para os dois blocos liderados pelos terminais de SP e RJ

Biden vs. Macron, Bolsonaro, vacinas: os destaques da Assembleia da ONU

Evento que começou no fim de semana reunirá nos próximos dias lideranças políticas para debater os grandes temas — e crises — globais. O presidente Jair Bolsonaro discursa na terça-feira, 21

Herói do filme 'Hotel Ruanda' pode ser condenado à prisão perpétua

Paul Rusesabagina é acusado de apoiar a Frente de Libertação Nacional (FLN), grupo rebelde acusado de ter executado ataques violentos em Ruanda em 2018 e 2019

Emmy 2021: 'The Crown', 'Ted Lasso' são os grandes vencedores

The Crown, da Netflix, emplacou todas as categorias de atuação em séries de drama, com melhor ator (Josh O'Connor), atriz (Olivia Colman), ator coadjuvante (Tobias Menzies) e atriz coadjuvante (Gillian Anderson)

15 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Vulcão que poderia gerar tsunami no Brasil entra em erupção; veja vídeo

Vídeos nas redes sociais mostram o momento que a nuvem de fumaça tomou conta do parque nacional no sul da ilha

MC Livinho, cantor de funk, larga música e muda de profissão; saiba qual é

Aos 26 anos, o funkeiro tenta pela terceira vez jogar futebol profissionalmente

Lote de criptomoeda dispara 7.000% e supera bitcoin; veja como aproveitar

De mil a 100.000 reais, “gamecoin” valorizou 7.000% em 24 horas. André Franco, da Empiricus, enxerga nova oportunidade de multiplicação do criptoativo

