Nova leva de fundos globais chega ao Brasil de olho em mudança regulatória

Por Juliana Machado*

Nos últimos anos, o crescimento da base de pessoas físicas na de valores saltou aos olhos do mercado financeiro. Mas esse movimento deu força para um segundo, também relevante: a procura dos pequenos investidores por alternativas internacionais para . Quem procura essa internacionalização via , no entanto, dá de cara com a porta: por definição regulatória, fundos oferecidos ao varejo só podem concentrar até 20% do seu patrimônio em ativos fora do Brasil. E aí?

De olho na evolução do próprio mercado, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já pautou uma série de mudanças, atualmente sob discussão em audiência pública, para elevar esse percentual -- o que deve abrir um sem-fim de novas oportunidades às pessoas físicas. E é justamente de olho nisso que algumas casas já estão se movimentando para trazer alternativas acessíveis ao mercado brasileiro.

Uma das principais pontes entre o mercado local e os maiores gestores globais é a HMC Itajubá, que há uma década trabalha na oferta de feeders (fundos que servem para captar recursos a um outro produto central) internacionais.

A empresa, fruto de uma joint venture entre a chilena HMC Capital e o escritório de agentes autônomos Itajubá Investimentos, é especializada em firmar parcerias de com gestoras internacionais interessadas em ampliar sua base de investidores -- e que veem na América Latina um espaço de crescimento. No total, são 30 profissionais lotados no escritório da Itajubá em São Paulo e mais 80 em escritórios no Chile, no Peru, na Colômbia e no México.

Em um movimento para se antecipar às mudanças regulatórias, a Itajubá reduziu para 500 reais a aplicação mínima dos feeders trazidos por ela ao país. Entre os nomes já na prateleira das principais corretoras e plataformas de investimento já é possível encontrar: Bridgewater, do megainvestidor Ray Dalio; Man Group, empresa de investimentos com mais de dois séculos de história; Acadian, fundada por acadêmicos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, em inglês); e Oaktree, fundada pelo admirado gestor Howard Marks.

Ao longo deste ano, a Itajubá pretende engordar a oferta de produtos com estratégias diferenciadas dessas gestoras, sempre oferecendo aos investidores com hedge (com proteção contra a variação cambial) e sem hedge (sujeito à variação cambial).

“Nossa ideia sempre foi trazer aqueles gestores que estão dispostos a ter uma visão estratégica com o Brasil. A ideia não é só ‘tomar um sol’ e ir embora, é pensar no Brasil como um mercado de longo prazo”, afirma Bernardo Queima, sócio da HMC Itajubá.

Atualmente, qualquer investidor interessado em aportar recursos em fundos com concentração fora do Brasil, como é o caso de todos os produtos citados acima, precisa fazer parte de um seleto grupo chamado investidor qualificado, ou seja, que tem mais de 1 milhão de reais em investimentos. Dependendo da complexidade do produto e do seu desenho, ele pode chegar no Brasil ainda mais restrito, voltado somente a público profissional (com mais de 10 milhões de reais).

Com o avanço das alternativas para a pessoa física, como operar desde criptoativos até utilizar corretoras estrangeiras, os reguladores do mercado de capitais compreenderam que há urgência em flexibilizar algumas regras.

O primeiro movimento relevante nesse sentido veio em agosto do ano passado, quando a CVM liberou a negociação de BDRs (recibos lastreados em estrangeiras) para o varejo -- antes, eles também só eram permitidos aos investidores qualificados. A mudança colocou gigantes da tecnologia como Alibaba, Apple, Amazon e Facebook ao alcance do da pessoa física.