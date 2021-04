Nova Locaweb? Três IPOs de empresas de tecnologia para ficar de olho

Dona dos sites Zoom, Buscapé e Bondfaro, a companhia deve utilizar parte do dinheiro para quitar o financiamento da aquisição do Buscapé e o restante para ampliar as operações. Financeiramente, a operação obteve receita líquida de 160,7 milhões de reais nos primeiros nove meses de 2020 ante 59,3 milhões de reais em 2019. A empresa é lucrativa. No período de três trimestres em 2020, obteve caixa positivo de 33,8 milhões de reais ante 1,8 milhão de reais no ano anterior.

Intelbras (INTB3)

Fundada em 1976, a veterana da lista é a Intelbras. A fabricante de dispositivos eletrônicos finalmente planeja atuar no mercado de capital aberto. A previsão também é arrecadar mais de 1 bilhão de reais com o IPO e as ações devem ser precificadas entre 15,25 e 19,25 reais cada. Considerando a média de 17,25 reais por ativo, a previsão é arrecadar mais de 1,2 bilhão de reais. O IPO, marcado para 4 de fevereiro, está sendo coordenado pelos bancos BTG Pactual, Santander Brasil, Itaú BBI e Citigroup.

Presente em 98% das 5,5 mil cidades brasileiras, a empresa comandada por Altair Silvestri é composta por uma rede com mais de 370 distribuidores e 80 mil revendedores credenciados – responsáveis por quase 75% das vendas. São 3.500 funcionários. Nas cifras, o faturamento dos primeiros nove meses de 2020 aumentou 20,2% para 1,46 bilhão de reais. Já o lucro líquido ríodo subiu 2,6% e ficou em 121 milhões de reais.

Bemobi (BMOB3)

Mais recentemente, a Bemobi divulgou o seu prospecto de abertura de capital. Fundado em 2015, o clube de assinatura de aplicativos quer movimentar mais de 1 bilhão de reais com sua oferta inicial de ações prevista para o dia 10 de fevereiro e coordenada por BTG Pactual, Morgan Stanley, XP Investimentos e Itaú BBA. Serão 49,7 milhões de ações que devem ser ofertadas por algum valor entre 17,60 e 23,10 por ativo. Outras 17,4 milhões podem ser ofertadas em lote secundário.

Entre janeiro e setembro de 2020, a companhia que faz parte do grupo norueguês Otello e tem parceria com empresas com Disney, Rovio, Viacom e AngryBirds, teve receita bruta de 198,2 milhões de reais, 11% a mais ante 2019. A receita líquida foi de 186 milhões de reais. A companhia é lucrativa. Ao fim dos primeiros nove meses do ano passado, o lucro líquido ficou em 38 milhões de reais, 35% a mais do que no ano anterior.