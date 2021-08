Nova onda de covid?; Guedes debate reforma tributária e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (20) para começar o dia bem informado:

Nova onda? mortes e internações pela covid dão sinais de alta

Pesquisadores de diferentes instituições observam interrupção na queda dos indicadores e alertam para risco de reversão do cenário

AstraZeneca: coquetel reduz em 77% risco de casos sintomáticos de covid

O laboratório informou que não houve casos graves ou mortes causadas pela covid entre as pessoas tratadas com o coquetel de anticorpos

Paulo Guedes vai ao Senado debater reforma tributária ampla nesta sexta

A sessão de debates acontece enquanto o governo encontra dificuldades para avançar no texto da reforma do Imposto de Renda na Câmara

Polícia Federal faz buscas contra Sérgio Reis e o deputado Otoni de Paula

As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR)

Com a em queda, em quais setores ?

Especialistas apontam com melhores perspectivas em meio à piora do mercado e que podem servir como proteção da carteira

Open banking: aposta cresce e ‘ventures’ investem R$ 6,5 milhões na Klavi

Iporanga Ventures e Parallax Ventures lideram aporte de R$ 6,5 milhões que serão destinados a inteligência artificial, processamento e contratações

Tanure compra 26% das ações da Alliar, em desafio para oferta da Rede D'or

Rede D'Or revelou no início da semana proposta de R$ 1,36 bilhão para adquirir até a totalidade das ações da empresa de diagnósticos

Itaú faz ofensiva para crescer em consórcios e aposta em digitalização

Banco teve alta de mais de 160% na originação de operações de consórcios no 1º semestre, afirma Thales Ferreira Silva, diretor da instituição, em entrevista à EXAME Invest

Sequestro de dados como o da Renner serão mais frequentes, diz pesquisa

80% das organizações globais correm o risco de sofrerem uma violação de dados do tipo ransomware, nos próximos 12 meses

Para Putin e Merkel, um último tango em Moscou

Líderes devem discutir atual situação política do Afeganistão, bem como as tensões na Ucrânia

Com o Talibã no poder, como ficam as startups do Afeganistão?

Com o grupo extremista de volta ao poder, incerteza toma conta do cenário empresarial do país e extremismo ameaça avanço de pequenas empresas afegãs

Os 10 melhores filmes e séries segundo o IMDb

A EXAME preparou uma lista com os filmes e as séries mais bem avaliadas pelo portal IMDb para ajudar aqueles que procuram um entretenimento de qualidade

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar neste final de semana

"A diretora", série com a premiada atriz Sandra Oh, ex "Grey's Anatomy" e "Killing Eve", e "Nove desconhecidos", da mesma autora de "Big Little Lies": confira

Lionel Messi lança coleção de arte criptografada NFT do "Messiverso"

"A arte é como o futebol. Eterna", afirmou Messi em sua conta no Twitter no início de agosto ao anunciar o lançamento

No Brasil, será divulgado o Caged. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

“Há apenas uma maneira de evitar críticas: não faça nada, não diga nada, e não seja nada” – Aristóteles.

