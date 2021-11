Nova Tesla? Rivian estreia na Bolsa valendo US$ 100 bilhões

Rivian, fabricante de caminhões elétricos que fez sua estreia na americana nessa quarta-feira, alcançou mais de US$ 100 bilhões em valor de mercado, superando a Ford e se igualando à General Motors, num sinal de como os investidores veem na eletrificação o futuro dos automóveis.

Entre as montadoras, a empresa só ficou atrás da Tesla, que tem valor de mercado de US$ 1,06 trilhão. A GM é avaliada em US$ 86 bilhões e a Ford, em US$ 77 bilhões.

A empresa bateu também um outro recorde: fez o maior IPO (sigla em inglês para oferta inicial de ) do ano nas Bolsas globais, ao vender US$ 12 bilhões em papéis. Foi também o maior IPO já registrado no mercado americano desde 2014, quando a Alibaba estreou nas Bolsas dos EUA.

As ações da Rivian fecharam em alta de quase 30% na sua estreia. Com isso, em ações, a empresa somou valor de US$ 88 bilhões. Considerando de ações e outros instrumentos financeiros, o valor de mercado da empresa chega a US$ 106 bilhões.

Os maiores investidores institucionais de Wall Street, incluindo T. Rowe Price e BlackRock, estão apostando que Rivian será o próximo grande player em um setor dominado pela Tesla, do bilionário Elon Musk, em meio à crescente pressão sobre montadoras na China e na Europa para eliminar as emissões de poluentes veiculares.

A Amazon é o maior acionista da Rivian, com uma participação de 20%. A Ford é outra grande acionista da empresa, com 12% de participação.

O IPO de Rivian teve como pano de fundo a Cop 26, a Cúpula do Clima das Nações Unidas, onde montadoras, companhias aéreas e governos anunciaram uma série de promessas de reduzir as emissões de gases de efeito estufa do transporte global.

A avaliação da empresa reflete a capacidade da companhia de crescer rapidamente e seu plano para construir veículos comerciais, disse R.J. Scaringe, o fundador e CEO de Rivian, em entrevista à Bloomberg TV.

Isso começa com 100 mil picapes à bateria elétrica a serem entregas para a Amazon, que Scaringe descreveu como um "pedido inicial".