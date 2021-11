Nova variante de covid derruba ações dos EUA e Dow tem pior baixa do ano

Na volta do feriado do Dia de Ação de Graças, as dos Estados Unidos registraram forte queda, com o índice Dow Jones sofrendo sua maior queda percentual diária no ano nesta sexta-feira, 26. Os setores afetados pela pandemia — que se beneficiaram de uma reabertura — puxaram a queda, caindo drasticamente após uma nova mutação do coronavírus potencialmente resistente a vacinas ter sido encontrada.

O Dow Jones caiu 2,53%, aos 34.899,34 pontos, o S&P 500 recuou 2,27%, aos 4.594,72 pontos e o Nasdaq recuou 2,23%, aos 15.491,66 pontos. O índice de volatilidade CBOE, popularmente conhecido como o medidor do medo de Wall Street, atingiu seu nível mais alto desde 20 de setembro.

Apesar da liquidação, os participantes do mercado observaram que a queda foi provavelmente exagerada pelo volume reduzido durante a sessão encurtada pós-Dia de Ação de Graças. Nesta sexta, as bolsas americanas operaram das 11h30 às 15h no horário de Brasília, em período reduzido.

Autoridades ao redor do mundo reagiram com alarme à variante do coronavírus encontrada na África do Sul, com a União Europeia e o Reino Unido aumentando o controle das fronteiras, enquanto pesquisadores buscam estabelecer se a mutação é resistente a vacinas.

As vendas foram amplas, com grandes quedas em todos os 11 principais setores do S&P, exceto saúde, que caiu apenas ligeiramente graças aos fortes ganhos das fabricantes de vacinas contra a covid-19 Pfizer — que subiu 6,11%, para fechar numa máxima recorde — e Moderna, que saltou 20,57%.

"Podemos saber mais sobre essa variante no fim de semana, e, se houver notícias mais preocupantes do que boas, muitas pessoas não querem ter ativos de risco na manhã de segunda-feira, ou têm medo de como a situação pode estar até lá", disse à Reuters Keith Buchanan, gerente sênior de portfólio da Global Investments em Atlanta.

Na Europa, o Stoxx 600 fechou em queda de 3,57% com destaque para a baixa do setor de viagens e turismo, que recuou 6,9%.