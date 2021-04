Novas leis de trânsito; Oi e BTG no leilão de fibra e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: cautela nos EUA, oferta da Vale, IPOs e o que move os mercados

Índices futuros americanos e bolsas europeias recuam após renovarem recordes na última semana; Petrobras realiza AGE para escolha de novos conselheiros

Novas regras de trânsito entram em vigor nesta segunda; veja o que muda

Mudanças na legislação entram em vigor na segunda-feira, 12, e incluem nova validade e limite de pontos para a habilitação, além de outras medidas

Oi e fundo do BTG têm acordo para leilão de fibra, de R$ 20 bi

Somente expansão da rede de fibra, sem contar compra de controle, equivale a investimentos para construir usina de Belo Monte

Receita adia prazo da entrega da declaração do IR para 31 de maio

A Receita explicou que as prorrogações foram promovidas como forma de suavizar as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus.

Senadores querem ouvir dos prefeitos como está a vacinação contra covid-19

Sem um cronograma federal, muitas cidades precisaram suspender a vacinação por falta de doses

Acionistas da Petrobras se reúnem, e Castello Branco deixa comando hoje

Para nomear um novo presidente, é preciso retirar Castello Branco do Conselho e colocar um nome novo. O escolhido foi o do general da reserva Joaquim Silva e Luna

JBS e Marfrig dividem a Faria Lima: qual ação para ter na carteira?

Papéis das duas companhias foram os que registraram maior valorização do setor no último ano; analistas comentam quais as perspectivas daqui para frente

Blau Farmacêutica estuda fixar por ação em IPO abaixo da faixa

A empresa já havia anunciado uma redução no número de ofertadas; a precificação acontece na próxima quinta-feira

Sallve acerta nas tendências do skincare e pretende expandir o portfólio

A marca nativa digital foca na comunicação direta com seus consumidores para entender as demandas e feedbacks dos produtos (que não param de vender)

Rony Meisler, da Reserva: a propriedade não faz mais sentido

Para o fundador da marca de roupas, no pós-pandemia a sociedade irá se questionar, inclusive, se é realmente necessário ser dono das coisas

Justiça decide se Vale deve continuar recebendo por hidrelétrica soterrada

Ganho da mineradora com energia já se aproxima de quase meio bilhão

Política e mundo

Serrana, cidade que testa vacinação em massa, está há 13 dias sem intubar

Ao todo, 27.160 dos cerca de 45 mil habitantes da cidade foram vacinados com a segunda dose da Coronavac

Saiba como funciona a ECMO, terapia que auxilia pacientes graves com covid

A terapia de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) é usada em casos graves de comprometimento respiratório ou cardíaco

Vendas no varejo da UE sobem mais que o esperado em fevereiro

As vendas varejistas nos 19 países que usam o euro subiram 3,0% na comparação mensal em fevereiro, com queda anual de 2,9%

EUA registra protestos após morte de homem negro em ação policial

Centenas de manifestantes protestaram no subúrbio de Minneapolis depois que um americano negro foi morto por um policial

Irã acusa Israel de atacar instalação nuclear e promete vingança

No domingo, a Organização de Energia Atômica do Irã (OIEA) anunciou que a central de enriquecimento de Natanz sofreu um "acidente" durante a manhã, classificado como ato "terrorista"

Eleições: Equador tem derrota do correísmo e Peru aguarda resultados

Em fim de semana de eleições na América do Sul, o Equador elegeu o ex-banqueiro Guillermo Lasso, em histórica derrota do correísmo no país

Índia supera o Brasil como segundo país com mais casos de covid-19

O país de 1,3 bilhão de habitantes registrou um rápido aumento de novas infecções nas últimas semanas, o que eleva o total de casos a 13,5 milhões, acima dos 13,48 milhões do Brasil

Enquanto você desligou…

Em pior domingo na pandemia, Brasil registra 1.824 mortes por covid em 24h

A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 3.109, voltando a ficar acima dos 3 mil pelo segundo dia seguido

Boletim médico de Paulo Gustavo diz que situação do ator é crítica

Na sexta-feira, 9, um informativo sobre o estado de saúde dele afirmava que o quadro geral mantinha o otimismo da equipe profissional. Porém, a nova condição é mais grave

Bill Gates revela motivo de ser o maior dono de terras rurais dos EUA

O bilionário, filantropo e fundador da Microsoft também foi considerado o maior proprietário de terras agrícolas dos EUA no começo do ano

Carro por assinatura dá sinais de crescimento e vira aposta de montadoras

Serviço ainda está em fase de assimilação pelo consumidor brasileiro, mas já mostra alguns resultados preliminares positivos para fabricantes e locadoras de veículos

Estágio e Trainee: Johnson & Johnson e Carrefour abrem vagas

Além das empresas que abrem inscrições nesta semana, outras como Ambev e Bayer encerram período para concorrer em programas

39 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de abril para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Agenda

Nesta segunda-feira (12), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

A Zona do Euro divulga as vendas no varejo no mês de fevereiro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até fevereiro. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Frase do dia

"Eu não falhei. Só descobri 10 mil caminhos que não eram o certo" – Thomas Edison.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.