Novata na B3, GetNinjas dispara 43% em uma semana; ação pode subir mais?

As da GetNinjas (NINJ3), plataforma online para contratação de serviços, caminha para o quinta pregão seguido no positivo, acumulando na semana ganhos de 43%. O movimento leva os papéis para o maior patamar desde que estrearam na B3, em 17 de maio deste ano. Na esteira da disparada, dois bancos – o Bradesco BBI e BTG Pactual – iniciaram nos últimos dias a cobertura dos ativos, ambos com recomendação de compra.

No relatório mais recente deles, do Bradesco BBI, divulgado a clientes ontem, os analistas Otavio Tanganelli e Lucca Brendim comentam que veem a empresa "muito bem posicionada para se beneficiar de uma tendência de mercado que parece inevitável. "Ao contrário do e-commerce de bens de consumo, que se desenvolveu substancialmente nos últimos anos, a parte de serviços online está apenas começando a ganhar tração. E, considerando a grande participação de serviços no Produto Interno Bruto (PIB) do país (70%), deve-se esperar uma aceleração do crescimento nesse segmento", disseram.

Eles estimam que a receita de serviços online pode chegar a 20 bilhões de reais, assumindo uma participação de 4% a 5% em um mercado de 450 bilhões de reais. "Obviamente, isso não ocorrerá do dia para a noite e o engajamento necessário entre os provedores de serviços e clientes exigirá estímulo até ganhar impulso". No entanto, apontam que a companhia está no caminho certo para capturar essa expansão.

Para Tanganelli e Brendim, os papéis NINJ3 negociam em um patamar atrativo de preços, considerando o grande potencial pela frente, com crescimento médio composto anual (CAGR) estimado para a receita de 46% de 2021 a 2024. Eles têm preço-alvo de 29,00 reais para as ações, o que implica em um potencial de valorização de 12% frente ao fechamento de ontem.

"No futuro, vemos espaço para uma reclassificação das ações à medida que a empresa continue a apresentar crescimento e o mercado ganhe ainda mais confiança em sua capacidade de execução".

Os analistas Luiz Guanais, Gabriel Disseli e Victor Rogatis, do BTG, também ressaltam uma perspectiva de crescimento para o mercado de serviços online, ainda altamente fragmentado e informal. Eles apontam que, nos Estados Unidos, esse segmento girou 85,7 bilhões de dólares em 2020 e deve atingir 300 bilhões de dólares em 2023.

Segundo eles, a visão positiva para a empresa é baseada em três pilares:

amplo portfólio de serviços, o que torna a GetNinjas uma plataforma "one-stop-shop" para clientes (com mais de 4 milhões de solicitações de serviços por ano) e cerca de 140 mil empreendedores ativos, criando um efeito de rede; modelo "pay-per-lead", um algoritmo proprietário desenvolvido para precificar os leads gerados; oportunidades com a GetNinjas Go (solução ponta a ponta) e sua plataforma de serviços financeiros (em parceria com o Banco Pan), além da exposição ao crescimento secular do canal online do Brasil.

O BTG tem o preço-alvo de 40,00 reais para os papéis, representando um potencial de alta de 55% em relação ao fechamento de quinta-feira.

A GetNinjas movimentou cerca de 550 milhões de reais em seu IPO em maio deste ano, sendo que mais de 60% desse montante foram para o caixa da companhia. A operação foi ancorada pelas gestoras Verde, Miles e Indie Capital. Com um desconto de quase 20% no , o valor por ação saiu a 20,00 reais. Desde a oferta, as ações acumulam ganhos de 35% na .