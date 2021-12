Novo ano, novas regras: o que muda no calendário da B3 em 2022

O ano de 2022 trará novas regras para o calendário de negociações da B3, que deixará de parar nos feriados do município e estado de São Paulo. Ou seja, haverá pregão nos dias do Aniversário de São Paulo (25 de janeiro), da Revolução Constitucionalista (9 de julho) e no da Consciência Negra (20 de novembro).

O novo calendário da B3, no entanto, seguirá obedecendo os feriados nacionais, incluindo a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval (28 de fevereiro e 1º de março). Na Quarta-feira de Cinzas (2 de março), o pregão à vista e de derivativos irá começar às 13h, como já ocorre.

Nas vésperas de Natal e Ano-Novo também não haverá pregão, bem como em 25 de dezembro e 1º de janeiro. Desses dias, porém, apenas 31 de dezembro não irá cair em um final de semana, em 2022.

Com a mudança das regras, o calendário da B3 passará a seguir o utilizado pelo Banco Central. Pelo modelo antigo, por exemplo, havia dias em que o dólar à vista era negociado sem que houvesse pregão de dólar futuro (com muito mais liquidez).

Segundo a B3, a alteração no calendário visa alinhar às praticas das principais bolsas estrangeiras, que costumam parar apenas em feriados nacionais.

Embora passe a valer somente no próximo ano, a decisão foi anunciada ainda em 2020, meses após a antecipação de feriados em São Paulo ter provocado confusão sobre seu funcionamento, já que diversas operações já estavam previamente programadas para aqueles dias. Na época, B3 e bancos chegaram a soltar uma nota pública em que falavam de "grande risco sistêmico", caso obedecessem a repentina antecipação dos feriados.

Confira todos os dias da semana em que a B3 irá parar (ou funcionar parcialmente) em 2022:

Carnaval: 28 de fevereiro (segunda-feira) e 1º de março (terça-feira)

Quarta-feira de Cinzas: 2 de março (quarta-feira, pregão começa às 13h)

Paixão de Cristo: 15 de abril (sexta-feira)

Tiradentes: 21 de abril (quinta-feira)

Corpus Christi: 16 de junho (quinta-feira)

Independência do Brasil: 7 de setembro (quarta-feira)

Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro (quarta-feira)

Finados: 2 de novembro (quarta-feira)

Proclamação da República: 15 de novembro (terça-feira)

Véspera de Ano-Novo: 31 de dezembro (sexta-feira)