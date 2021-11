Novo app de ginástica da Apple; balanço do Itaú e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Decisão do Fed, ata do Copom, Itaú, CSN e o que mais move o mercado

Mercado internacional mantém estabilidade no aguardo de discurso de Jerome Powell

Itaú divulga resultados do 3º trimestre com IPO do Nubank em vista

Expectativa é de alta no do banco; números da estratégia digital ganham peso com avanço das fintechs

Conheça a Fitness+, serviço de ginástica da Apple lançado hoje no Brasil

'A pandemia nos mostrou que as pessoas querem flexibilidade máxima’, diz Jay Blahnik, executivo da Apple por trás do app Fitness+

em novembro: onde e quais setores evitar

Pressão por juros altos e disparada do dólar favorecem bancos e exportadoras; Petrobras é caso à parte

Plant-based: Fazenda Futuro capta R$300 mi e chega aos R$ 2,2 bi

Startup de alimentos à base de plantas pioneira no Brasil encerrou rodada série C para acelerar expansão pelo mundo e entrar para categoria de leite vegetal

COP26: finanças, justica climática e tudo que você precisa saber hoje

O tema das finanças é um dos grandes pilares para o cumprimento de metas. Nesta quarta-feira, 3, acontece oficialmente o dia das finanças na Conferência das Partes, a COP26

Yellen vai pedir investimentos climáticos para instituições financeiras

A secretária do Tesouro dos EUA disse que a mobilização de capital do setor privado é fundamental para alcançar uma economia global de zero emissões

EUA, UE e Reino Unido investirão na transição de energia da África do Sul

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que as usinas de carvão da África do Sul serão fechadas antes do prazo e investindo em alternativas limpas

Política e mundo

PEC dos Precatórios: nova tentativa de buscar 308 votos para sua aprovação

Depois de tentativas frustradas por falta de quórum em Brasília, governo tenta arregimentar parlamentares para que votem presencialmente no projeto que abre espaço para a criação do Auxílio Brasil

Retomada no 2º semestre de 2021 deve ser menos intensa, diz ata do Copom

De acordo com a ata da reunião, os dados mais recentes sobre produção industrial e comércio mostram resultados negativos e abaixo do esperado

Inflação elevada pode persistir, avalia membro do BCE

“Minha expectativa é a de que os preços aumentem ainda mais até o fim deste ano e se desacelerem lentamente em 2022”, disse Vasle

Eleições 2022: MDB avança na candidatura de Simone Tebet ao Planalto

Baleia Rossi fará reuniões para tentar superar últimas resistências do nome da senadora ao Planalto

Ex-policial Eric Adams é eleito 2º prefeito negro da história de Nova York

Candidato pelo Partido Democrata, Eric Adams, de 61 anos, foi eleito na noite desta terça-feira, 2, como novo prefeito de Nova York, segundo projeção da Associated Press

Enquanto você desligou...

Virou moda: depois de Facebook e Microsoft, Nike também mira metaverso

Empresa pede registro de marcas como bens virtuais e abre vagas de emprego focadas no desenvolvimento de peças digitais para o metaverso

Ex-NBA, Shaq não deixará herança aos filhos: 'Nós não somos ricos, eu sou'

Com patrimônio estimado em mais de R$2 bilhões, Shaquille O'Neal diz em entrevista quer que filhos façam por merecer a sua fortuna

Com novos surtos de covid, China pede que cidadãos estoquem comida

A capital Pequim voltou a endurecer restrições e fechou cinemas e centros de entretenimento em algumas regiões, depois de registrar novos casos

Quer ganhar R$ 5,6 mil para assistir filmes? Empresa está contratando

Empresa está oferecendo dinheiro para quem assistir 12 filmes com temática espacial durante um mês

Abertura de mercado

Exame Flash