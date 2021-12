Novo ISE, da B3: Braskem, RaiaDrogasil e Rumo entram; Petrobras sai

A B3, que opera a de Valores de São Paulo, divulgou hoje a composição do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) para 2022. Entre as novidades, estão as entradas de Braskem, RaiaDrogasil e Rumo na carteira, além da saída da Petrobras.

O ISE, uma das principais referências de sustentabilidade do mercado de capitais brasileiro, foi totalmente reformulado. O ponto de partida para a mudança foi a transparência e a visibilidade de dados. Nessa frente, as respostas das empresas que se aplicarem ao índice por meio dos questionários estarão disponíveis para consulta pública, o que antes só acontecia no caso das companhias que integravam a carteira do ISE.

Confira a nova carteira do ISE

COD. AÇÃO TIPO AESB3 AES BRASIL ON NM AMER3 AMERICANAS ON NM BBDC4 BRADESCO PN N1 BBAS3 BRASIL ON EJ NM BRKM5 BRASKEM PNA N1 BRFS3 BRF SA ON NM BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 CCRO3 CCR SA ON ED NM CMIG4 CEMIG PN N1 CIEL3 CIELO ON NM CPLE6 COPEL PNB N2 CSAN3 COSAN ON NM CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM DXCO3 DEXCO ON NM ECOR3 ECORODOVIAS ON NM ENBR3 ENERGIAS BR ON NM FLRY3 FLEURY ON NM NTCO3 GRUPO NATURA ON NM ITSA4 ITAUSA PN EJ N1 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN EJ N1 KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 LIGT3 LIGHT S/A ON NM LREN3 LOJAS RENNER ON NM MOVI3 MOVIDA ON NM MRVE3 MRV ON NM PCAR3 P.ACUCAR-CBD ON NM RADL3 RAIADROGASIL ON NM RAIL3 RUMO S.A. ON NM SANB11 SANTANDER BR UNT SUZB3 SUZANO S.A. ON NM VIVT3 TELEF BRASIL ON TIMS3 TIM ON NM VBBR3 VIBRA ON NM WEGE3 WEG ON NM

Entre as saídas, se destacam as da Petrobras, dos frigoríficos Minerva e Marfrig, do varejista Assaí, da Eletrobras e das empresas de energia Engie e Neoenergia. Alguns ativos deixaram a carteira, porém pertencem a empresas que permanecem no índice — a carteira agora não terá mais de uma ação por empresa.

Veja quem entrou e quem saiu do ISE

Entraram:

BRKM5 (BRASKEM PNA), RADL3 (RAIADROGASIL ON), RAIL3 (RUMO S.A. ON)

Saíram

ASAI3 (ASSAI ON), BBDC3 (BRADESCO ON), CMIG3 (CEMIG ON), CPLE3 (COPEL ON), ELET3 (ELETROBRAS ON), ELET6 (ELETROBRAS PNB), EGIE3 (ENGIE BRASIL ON), GETT11 (GETNET UNT), ITUB3 (ITAUUNIBANCO ON), LAME3 (LOJAS AMERIC ON), LAME4 (LOJAS AMERIC PN), MDIA3 (M.DIASBRANCO ON), MRFG3 (MARFRIG ON), BEEF3 (MINERVA ON), NEOE3 (NEOENERGIA ON), PETR3 (PETROBRAS ON), PETR4 (PETROBRAS PN)

A divulgação de hoje, na realidade, é uma prévia do índice e foi feita junto com a prévia do . A carteira, no entanto, não vai sofrer alterações, segundo a B3, salvo se alguma empresa tiver prestado informações erradas.

