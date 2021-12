Novo rendimento da poupança; reunião de Biden e Putin e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira, 7, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Rali das bolsas, Petrobras, IGP-DI e o que mais move o mercado

Bolsas europeias e futuros de NY operam em forte alta com retomada de confiança de investidores, em meio a temor menor com variante Ômicron

CAE pode votar projeto que busca conter alta dos combustíveis nesta terça

Proposta sugere mudança na política de preços da Petrobras, pela adoção de regra que leve em conta os custos internos de produção, as cotações médias do mercado internacional e os custos de importação

Poupança terá novo rendimento com a 8,50%. Mas vale a pena?

Elevação esperada da taxa básica de juros de 7,75% para 9,25% na reunião do Copom que começa hoje vai alterar o cálculo de rentabilidade da caderneta

Fora da política, Chalita lança livro de Whindersson Nunes

Professor, ex-político e escritor criou editora com sócio em abril deste ano; biografia de youtuber foi lançada com 100 mil edições

Estes 67 sites têm cursos online, gratuitos e com certificado

Está procurando uma forma de melhorar o seu currículo? Confira sites que oferecem cursos gratuitos e com certificado

Política e mundo

Réveillon no Rio: Paes recua e defende a queima de fogos em Copacabana

Nesta quarta-feira, 8, Prefeitura do Rio e governo do Estado vão analisar a questão e dar respostas mais concretas sobre a virada de ano

Biden e Putin devem discutir situação da Ucrânia em videochamada

Na véspera da reunião, porta-voz da Rússia chamou as relações diplomáticas com EUA de lamentáveis

Enquanto você desligou..

Elon Musk: Queda da taxa de natalidade pode ameaçar a civilização humana

'Se as pessoas não tiverem mais filhos, a civilização vai desmoronar, gravem minhas palavras', disse o bilionário

Drake se retira de corrida por prêmios Grammy

Em 2019, Drake se recusou a se apresentar na cerimônia e então criticou a premiação do palco

Saiba porque preços de ligadas ao metaverso estão despencando

Enquanto o futuro do metaverso e dos tokens de jogos play-to-earn parece brilhante, há pouca adoção real no presente e isso afeta preços, diz especialista

Quem é o CEO que demitiu pelo Zoom – e o que não aprender com ele

CEO da Better.com demitiu 900 funcionários pelo Zoom e gravação da reunião foi divulgada nas redes sociais

Abertura de mercado

AMAR3) SOBE 15,7% NA B3 COM INJEÇÃODE CONTROLADOR, PETROBRAS (PETR4) CONTINUA VENDAS

