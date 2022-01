Novos fundos de café e laranja devem ser criados nos EUA

Por Emily Graffeo, da Bloomberg

A primeira refeição do dia poderá, em breve, ser servida aos investidores por meio de um ETF.

O Direxion Breakfast Commodities Strategy acompanhará um índice focado em futuros de café, suco de laranja, trigo e carne de porco, de acordo com um documento à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Os preços de commodities agrícolas subiram no ano passado, uma vez que as interrupções na cadeia de suprimentos reduziram os estoques e o estímulo do governo sustentou a demanda. O clima extremo também elevou as pressões sobre os preços, com secas históricas e a pior geada em décadas no Brasil.

O avanço dos preços impulsionou os ETFs de futuros de commodities, que arrecadaram cerca de US$ 10 bilhões no ano passado, de acordo com Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg Intelligence.

“Os ETFs de commodities estão em um momento bom por causa da inflação”, disse Balchunas. A Direxion também apresentou pedidos para cinco fundos adicionais que se concentrarão em café, madeira, cobre, milho e soja, respectivamente, mas o ETF de café da manhã reúne vários futuros em um fundo.

Se aprovado, o ETF de café da manhã pode ser o único fundo a listar futuros de suco de laranja, acrescentou Balchunas. Os futuros de uma das bebidas mais populares do café da manhã subiram para o nível mais alto desde 2018 em meio a uma queda de produção na Flórida.